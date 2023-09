A- A+

PERNAMBUCO Queda de caixa d'água no Parnamirim: Polícia Científica realiza perícia no local Um muro caiu e quatro carros foram atingidos

A Polícia Científica realiza, na manhã desta segunda-feira (18), a perícia do acidente que resultou na queda de uma caixa d’água metálica do supermercado Pão de Açúcar, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife.



O fato aconteceu por volta das 7h de domingo (17). Com a queda do reservatório, o muro do edifício Olimpíadas, que fica ao lado do supermercado, foi parcialmente destruído e quatro carros foram atingidos. Os estrondos assustaram moradores e vizinhos do condomínio.

O secretário-executivo de Direitos Humanos de Pernambuco, Jayme Asfora, teve o carro destruído pela queda do reservatório. Ele conta que os danos poderiam ser ainda maiores se o incidente tivesse acontecido durante a semana.



“Imagina você acordar no domingo com o carro totalmente danificado porque uma caixa d'água caiu, provavelmente, por problemas de manutenção. Eu espero que o supermercado, que é responsável por esse acidente, assuma todos os prejuízos para mim e para os condôminos, porque outros carros foram atingidos. Durante a semana, todo mundo está embarcando com as crianças nos carros. Eu mesmo tenho uma filha de sete anos uma de dez que demora a sair do carro. Graças a Deus foi o livramento, não fez nenhuma vítima”, ressaltou.

O carro de Asfora é um Jeep do modelo Compass 2021, da cor azul marinho, avaliado à época em R$ 140 mil. Segundo o proprietário, os documentos estão sendo encaminhados para o seguro, de onde ele aguarda algum posicionamento. Ele acredita que a rede de supermercados será responsabilizada pelo incidente.

“Então eu acho que há provas fartas documentais, testemunhais, provas fotográficas, vídeos e provas periciais que vão sair, provas testemunhais para comprovar a responsabilização por essa queda inusitada que não é normal geralmente quando há boa, irregular e frequente manutenção”, concluiu.

Rodrigo Sousa, 38 anos, é síndico do edifício Simone Beavoir, e presenciou o exato momento da queda do reservatório. As imagens que viralizaram na internet foram feitas pela entrada dele. Ambos moram no sexto andar do edifício. Na hora, segundo ele, o clima foi de caos na Rua Misael Montenegro, pela grande quantidade de água que inundou o local, que, inclusive, estava sendo trafegado por ciclistas.



“Eu estava na cozinha, a gente escutou primeiro um barulho como se fosse a caixa d'água sangrando, até então a gente achou normal, porque em outros momentos eles já tinham aberto ela para fazer o sangramento. Daí começou um barulho como se fosse de chuva, mas esse barulho começou a ficar mais intenso. Quando eu corri para a varanda para ver do que se tratava, eu vi ela já virando e, tombando, dobrou”, detalhou ele.



“Na hora que caiu e estourou, então, rapidamente veio muita água aqui pela rua, acho que pra dentro do próprio condomínio lá, onde houve a questão. Tudo aqui ficou intransitável. Aqui é próximo da Jaqueira,. Tinha muitos ciclistas passando por aqui. Então, eu vi, logo no primeiro momento, muitos deles se aglomerando aqui e muita água ali, mais ou menos na metade do pneu da bicicleta”, disse ainda Rodrigo.

O veículo afetado que mais chamou atenção das pessoas foi um Fusca 1976, da cor marrom savana, adquirido totalmente novo pela tia dele. O proprietário do veículo, Silvio Marinho, de 73 anos, que é diretor social do Clube do Fusca de Pernambuco, afirmou que poderia ter sido uma vítima fatal do ocorrido, se não tivesse ido comprar pão. Ele pretendia dar uma volta pela cidade com o carro que, quando ele viu destruído, foi às lágrimas.

“A gente está passando o final de semana na casa do Neto. 7h30 eu vinha pra cá. Aí quando eu chego em casa, aí a esposa diz: ‘olha, não tenho uma boa notícia pra lhe dar, não. Parece que caiu alguma coisa em cima do seu carro’. Eu pensei que havia sido telhas ou a coberta da garagem, alguma coisa caiu. Quando cheguei aqui, parei o carro, já tinha caminhão de Bombeiro aqui e motosserra, porque essa caixa caiu e derrubou os pés de cajá. Então, quando eu vi, eu me desmanchei. Realmente, eu confesso que eu fui uma criança, botei pra chorar. Eu ia tomar café para vir pra cá e ficar ali atrás da mala, da tampa do motor, pra tirar o carburador e botar no lugar de novo e dar uma volta grande aqui”, revelou.

Para conservar o histórico de preservação desse carro, Silvio pretendia ensinar aos descendentes o melhor manuseio do Fusca.



“É da família, tá entendendo? Então, eu estava pensando já em algum neto para ensinar ele o que é carburador, o que é automóvel, enfim, saber mexer num fusca”, concluiu.

Ainda ontem, o supermercado se pronunciou, por meio de nota, dizendo que lamenta o fato é que está cooperando com as autoridades e órgãos competentes para auxiliar no trabalho de perícia que vão determinar as causas do acidente. Em relação aos veículos danificados que estavam estacionados no condomínio vizinho a loja, o Pão de Açúcar disse também que já está em contato com os proprietários dos veículos e com a sindicância do edifício para prestar o atendimento necessário àqueles que sofreram algum prejuízo.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do supermercado para pedir mais informações detalhadas sobre a queda do reservatório, mas, até o fechamento desta matéria, a solicitação não foi atendida. O espaço segue aberto.

Os peritos da Polícia Científica também foram procurados pela reportagem, que pediu informações sobre as possíveis causas do acidente, mas os agentes não concederam entrevista.

