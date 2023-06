Queda de drone deixa dois feridos em região russa fronteiriça com a Ucrânia

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (1º) após a queda de um drone em Belgorod, capital da região russa do mesmo nome na fronteira com a Ucrânia, disse o governador, Viacheslav Gladkov .

"Um dispositivo desconhecido explodiu em Belgorod. De acordo com as primeiras informações, um drone caiu em uma estrada. Há dois feridos", disse o governador Viacheslav Gladkov no Telegram, com uma foto dos supostos restos do dispositivo.