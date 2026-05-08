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Conflito Queda de drone provoca incêndio florestal na área de exclusão de Chernobyl Administração da área de exclusão publicou imagens que mostram colunas de fumaça sobre as árvores, assim como veículos de bombeiros e ambulâncias circulando por estradas florestais

A queda de um drone provocou um grande incêndio florestal na zona de exclusão de Chernobyl, no norte da Ucrânia, informaram nesta sexta-feira (8) as autoridades locais, que não detectaram um aumento da radioatividade.

“Um incêndio foi declarado na quinta-feira (7) no território da reserva de Chernobyl após a queda de um drone”, informou a administração do local que cerca, num raio de 30 milhas, a central do mesmo nome.

O incêndio seguiu ativo e afetou uma área de 1.100 hectares, acrescentou a administração. As rajadas de vento e o terreno difícil complicam o trabalho dos bombeiros.

A administração da área de exclusão publicou imagens que mostram colunas de fumaça sobre as árvores, assim como veículos de bombeiros e ambulâncias circulando por estradas florestais.

As autoridades locais não informaram se o drone era russo ou ucraniano. Os dois países executam ataques diários com bolsas de drones.

“O nível de radiação na zona afetada pelo incêndio permanece dentro dos limites normais”, afirmou a administração da reserva.

Os serviços de emergência ucranianos destacaram no Telegram que não observaram um aumento da radioatividade no país.

A zona de exclusão de Chernobyl foi estabelecida após uma explosão, em abril de 1986, de um dos reatores da central, no que se tornou a pior catástrofe nuclear da história.

Centenas de milhares de moradores foram retirados do território, declarada reserva natural. Grande parte da área continua altamente contaminada.

As forças russas ocuparam a central de Chernobyl no primeiro dia da invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas abandonaram o local um mês depois, quando fracassaram na tentativa de tomar a capital ucraniana, Kiev.

Chernobyl fica a 130 quilômetros de Kiev e 20 km da fronteira com a Bielorrússia.

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