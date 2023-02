A- A+

SEM ÁGUA Queda de energia afeta abastecimento de água em municípios da Região Metropolitana do Recife Interrupção momentânea no fornecimento de energia provocou uma variação de pressão na tubulação

Três municípios da Região Metropolitana do Recife estão com o abastecimento de água comprometido nesta segunda (20) de Carnaval. Uma queda de energia, no final da tarde do domingo (19) causou o rompimento do de um trecho de uma adutora - que fica entre as captações de água de Tiúma e Castelo, na cidade de São Lourenço da Mata.

A interrupção momentânea no fornecimento de energia provocou uma variação de pressão na tubulação, que se rompeu, comprometendo o abastecimento de água de localidades de Jaboatão dos Guararapes, Recife e de toda a cidade de Camaragibe.

De acordo com a Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento), assim que o vazamento fo identificado, os técnicos precisaram desligar a adutora, que pertence ao Sistema Tapacurá, e iniciaram os reparos, que foram iniciados na madrugada desta segunda-feira.

Após a avaliação dos danos causados à tubulação, a Compesa irá informar o prazo de conclusão das intervenções e normalização da distribuição de água.

Áreas sem abastecimento:

Camaragibe: todo o município.



Jaboatão dos Guararapes:



Alphaville, Alto da Colina, Cavaleiro, Centro, Curado I, Curado II, Curado III,Curado IV, Curado V, Socorro, Sucupira, Floriano, Santana, Engenho Velho, Cascata, Vista Alegre, Bulhões, Santo Aleixo, Padre Roma, Alto do Bartolomeu, Alto da Bela Vista, Alto São Sebastião, Alto Santa Teresinha e Usina Jaboatão.



Recife:



Alto do Mandu, Apipucos, Casa Amarela, Casa Forte, Caxanga, Cidade Universitária, Cordeiro, Coqueiral, Curado, Dois Irmãos, Engenho do Meio, Iputinga, Jiquiá, Pacheco, Macaxeira, Mangueira, Monsenhor Fabricio, Monteiro, Novo Caxangá , Parnamirim, Poço da Panela, Prado, Roda De Fogo, San Martin, Santana, Santa Luzia, Tamarineira, Torre, Torrões, Totó, Varzea, Vasco da Gama, Zumbi, Bomba Grande, Brasilit, Detran, Ilha de Joaneiro, Alto 13 de Maio, Mundo Novo e Alto Santa Isabel.

