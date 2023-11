A- A+

MOBILIDADE URBANA Queda de energia paralisa ramal Camaragibe do Metrô do Recife; operação será restabelecida às 19h10 Paralisação teve início às 17h35 desta terça-feira (21); ramal de Jaboatão funciona normalmente

Uma queda de energia registrada no início da tarde desta terça-feira (21) levou à paralisação do ramal Camaragibe do Metrô do Recife. A linha, que conta com cinco estações, foi paralisada por volta das 17h35. O serviço deverá ser restabelecido por volta das 19h10.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), os equipamentos de alimentação responsáveis pela operação do ramal não puderam ser acionados após a interrupção do abastecimento de energia.

Com isso, a sinalização das linhas férreas foi prejudicada, levando à interrupção da operação do ramal. Dessa forma, os trens da linha Centro passaram a circular apenas no ramal Jaboatão.

Segundo a CBTU, uma equipe de manutenção foi acionada para normalizar a operação do sistema. O trabalho foi encerrado às 19h e a circulação dos trens no ramal Camaragibe deverá retornar por volta das 19h10.

