METRÔ Queda de galho de árvore afeta operação da Linha Centro do Metrô do Recife Segundo a CBTU, trens estão andando em via singela

A queda de um galho de árvore na rede aérea afeta a operação do ramal Camaragibe da Linha Centro do Metrô do Recife, na manhã desta quarta-feira (5).

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o acionamento foi feito às 5h30 e, por causa da queda do galho, o ramal opera em via singela — quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos — entre as estações Camaragibe e Rodoviária.

A CBTU diz ainda que há um atraso médio de cinco minutos no ramal com a via singela. A previsão para a retomada do sistema é para a manhã desta quarta-feira.

"Após o pico, por volta das 9h, as equipes de manutenção vão entrar e cortar os galhos dessa árvore que caiu sobre a rede áerea do metrô", explica o gerente de comunicação da CBTU, Salvino Gomes.

O gerente ainda cita que o transtorno foi mínimo e o problema não levou ao fechamento da linha. "Para evitar um dano maior, o pessoal isolou essa área para fazer a podação", completa Salvino.

