Acidente Queda de helicóptero deixa 5 mortos no Iraque Causas do acidente ainda não foram identificadas

Pelo menos cinco pessoas morreram em um acidente de helicóptero em uma área remota do norte do Iraque, anunciaram as autoridades do Curdistão iraquiano nesta quinta-feira (16), acrescentando que algumas vítimas eram "membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK)".

As causas do acidente ainda não foram identificadas e também não se sabe qual o local de procedência da aeronave, bem como a qual grupo pertencia.

Um Eurocopter AS350 "caiu" na região de Dohouk na noite de quarta-feira (15), "matando todos os passageiros", anunciaram os serviços antiterroristas da região autônoma do Curdistão iraquiano, em comunicado.

"Pelo menos cinco passageiros morreram. A investigação (...) terá que determinar quem é o dono do helicóptero e as causas do incidente", disse no Twitter Lawk Ghafuri, representante do governo regional responsável pelas relações com a mídia internacional.

"Algumas das pessoas mortas eram membros do PKK, segundo os primeiros elementos da investigação", acrescentou.

Os membros desta organização, classificada como "terrorista" pela Turquia e seus aliados ocidentais, indicaram que "investigam" o acidente sem afirmar que as vítimas pertenciam ao grupo.

As forças de segurança turcas confirmaram por meio de um comunicado que o helicóptero não era da Turquia.

O PKK tem uma retaguarda no Curdistão iraquiano, e a Turquia frequentemente realiza operações terrestres e aéreas contra o grupo na região.

