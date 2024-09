A- A+

MUNDO Queda de helicóptero em área vulcânica mata pelo menos 17 pessoas na Rússia Aeronave transportava turistas na região de Kamchatka, no Extremo Oriente do país; não são esperados sobreviventes entre as 22 pessoas a bordo, informaram as agências de notícias estatais

Um helicóptero que transportava turistas perto de um vulcão no Extremo Oriente da Rússia caiu no sábado, matando pelo menos 17 pessoas, de acordo com autoridades de emergência que descobriram os destroços no dia seguinte e agências de notícias estatais.

O helicóptero transportava 19 passageiros e três tripulantes, comunicou o governador da região de Kamchatka, Vladimir Solodov, no sábado, no Telegram, após o início das buscas. Ele disse que a aeronave havia decolado próximo ao vulcão Vachkazhets — uma atração turística na remota Península de Kamchatka — e estava se dirigindo para a vila de Nikolaevka.





No domingo, o Sr. Solodov disse que os destroços do helicóptero, um Mi-8, haviam sido encontrados e que “estamos fazendo tudo o possível para levar especialistas ao local o mais rápido possível”.

Uma equipe de resgate encontrou os destroços no domingo a uma altitude de 900 metros, ou quase 3 mil pés (aprox. 914 metros), não muito longe de onde a tripulação do helicóptero fez o último contato, informou o Ministério das Situações de Emergência da Rússia no Telegram.

A equipe de resgate encontrou 17 corpos, relatou o ministério. O serviço de emergência disse à agência de notícias estatal Tass que, com base na condição dos destroços, não eram esperados sobreviventes. As buscas foram retomadas na manhã desta segunda-feira.

A agência postou uma foto e um vídeo no Telegram que mostravam fragmentos de um helicóptero caídos na encosta de uma colina íngreme em uma região montanhosa. O Mi-8 é um helicóptero militar de fabricação soviética.

O clima subártico, severo e de rápidas mudanças muitas vezes atinge a península, e havia nevoeiro, chuvisco e baixa visibilidade na área no sábado, de acordo com o Departamento de Hidrometeorologia e Monitoramento Ambiental de Kamchatka. Em 2021, outro helicóptero Mi-8 que transportava turistas caiu em um profundo lago de cratera vulcânica em Kamchatka, matando oito pessoas.

A agência regional de investigação de transportes abriu um inquérito sobre possíveis violações das normas de segurança do trânsito e transporte aéreo no acidente de sábado, disse em comunicado. A Tass informou que a empresa operadora do helicóptero, Vityaz-Aero, foi repreendida pelas autoridades em 2021 devido ao acidente no lago da cratera de Kamchatka.

A antena regional do Comitê de Investigação russo indicou neste domingo que foi aberta uma investigação.

A península de Kamchatka é conhecida por suas paisagens espetaculares, sobre as quais os turistas costumam sobrevoar de helicóptero, pagando uma passagem que geralmente não é barata.

Acidentes de avião e helicóptero são frequentes no Extremo Oriente russo. Em agosto de 2021, um helicóptero Mi-8 com 16 pessoas a bordo, incluindo 13 turistas, caiu em um lago em Kamchatka devido à má visibilidade. O acidente deixou 8 mortos.

