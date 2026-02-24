Ter, 24 de Fevereiro

tragédia

Queda de helicóptero militar deixa quatro mortos no Irã

"Falha técnica" é apontada como a potencial causa do acidente

Um helicóptero do Exército iraniano caiu nesta terça-feira (24) em um mercado no centro do Irã, um acidente que deixou quatro mortos, segundo a agência de notícias oficial IRNA.

O piloto e o copiloto da aeronave morreram, assim como dois comerciantes do mercado de frutas e verduras de Khomeinishahr, perto da grande cidade de Isfahan (centro), segundo a IRNA.

A agência menciona uma "falha técnica" como a causa do acidente.

O Irã, afetado por décadas de sanções, registrou nos últimos anos vários acidentes aéreos.

As autoridades lamentam com frequência as dificuldades de fornecimento de peças de reposição necessárias para a manutenção de sua frota envelhecida.

Na quinta-feira da semana passada, um avião de combate iraniano caiu durante um treinamento noturno no leste do país.

