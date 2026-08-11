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RIO DE JANEIRO Queda de helicóptero: polícia faz exames em corpos de vítimas para confirmar identidades Família de colombianas cobra agilidade na liberação de corpos, e reconhecimento depende de exames de arcada dentária ou de DNA

Parentes das três colombianas mortas no acidente de helicóptero na Vista Chinesa, no último sábado, cobram agilidade do Instituto Médico-Legal (IML) na identificação e liberação dos corpos.

Na aeronave estavam Rocio Cubillos, de 59 anos, a filha, Wendy Manrique, de 37, e a neta, Sofia Murillo, de 17. Além das três, o piloto Alessandro Rocha, de 51 anos, também morreu na queda.

— Nós já tivemos uma tragédia, que é perder nossos familiares, e agora temos que viver uma segunda tragédia que é esperar aqui uma, duas, três semanas por uma identificação que, por lógica, já poderia ter sido feita — afirmou Victor Manrique, filho de Rocio e irmão de Wendy.

Como as três foram carbonizadas no incêndio após a queda do helicóptero, a identificação exige procedimentos mais complexos, segundo a Polícia Civil. Estão sendo realizados exames odontológicos e antropológicos para confirmar a identidade das vítimas. Até agora, a família conseguiu fornecer apenas a documentação odontológica da jovem.

— É um tema difícil e temos que ter muita paciência. O próximo método é a comparação da arcada dentária, mas, infelizmente, não temos os registros odontológicos das três — disse Victor.

Enterro de piloto

Caso seja necessário recorrer a exames de DNA, o procedimento pode ser mais demorado porque duas das vítimas, Rocio e Wendy, eram mãe e filha e, portanto, compartilham parte do material genético. Diante da possibilidade de o processo se prolongar, Manrique pede às autoridades brasileiras que a identificação seja agilizada. Ele afirma não ter dúvidas de que os três corpos ainda não liberados são os de sua mãe, sua irmã e sua sobrinha e defende que características físicas também sejam consideradas na perícia.

— Elas podem ser identificadas por sinais como cicatrizes e características físicas. Pelas unhas dos pés pintadas, por exemplo, conseguimos reconhecê-las em comparação com fotos feitas no mesmo dia — afirmou.

Outra vítima do acidente, o piloto Alessandro Rocha, foi enterrado ontem no Memorial Pax, no Centro de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Sven Rocha, de 23 anos, filho de Alessandro, esforçou-se para conter as lágrimas. Ele cumprimentou cada um dos presentes, trazendo, à sua maneira, um sorriso no rosto. Era ele quem consolava quem estava lá para consolá-lo. Além de Sven, Alessandro é pai de Maria Antônia, de 2 anos, e de Benício, de 3 meses, frutos de seu segundo casamento.

— Tristeza não combina com meu pai. Quem aqui amava ele? — perguntou o filho, ao final do enterro. Na mesma hora, braços começaram a ser erguidos.

Sven contou que comemorou o Dia dos Pais na quinta-feira, já que não poderia estar com Alessandro no domingo:

— O que me consola é saber que ele era um ótimo profissional, levava muito a sério o trabalho.

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