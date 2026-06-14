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RIO DE JANEIRO Queda de helicópteros: moradores relatam aumento de aeronaves voando abaixo da altura de segurança Aeronaves caíram em pátio, próximo à Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, seis pessoas morreram

Dois helicópteros se chocaram e caíram na manhã deste domingo (14), próximo à Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. Seis pessoas morreram no acidente. Nas redes sociais, moradores da região relatam um aumento do número de aeronaves voando próximas aos prédios, muitas vezes, abaixo da altura permitida.

Em uma publicação sobre a colisão das aeronaves neste domingo, um morador do Recreio comentou: "Infelizmente isso não me surpreende. Passamos por um problema aqui no condomínio que um piloto ficava fazendo manobras arriscadas para ver seu amigo que morava em uma cobertura ao lado da Igreja Sara Nossa Terra. Só parou depois de denunciamos na ANAC."

De acordo com os relatos dos moradores, o fluxo de helicópteros aumentou na região, especialmente em áreas habitadas e próximos aos prédios residenciais. Diversas pessoas afirmam que as aeronaves, frequentemente, estariam voando abaixo da altura de segurança.

Segundo as regras de voo visual (VFR), aquele em que o piloto navega com base em referências visuais no solo e em torno da aeronave, o helicóptero precisa manter uma altura mínima de 500 pés, cerca de 150 metros do chão.

"Lamento muito pelos acidentados! Mas eu sempre falo sobre o perigo desses helicópteros passando pertinho dos prédios, quando a rota deveria ser pelo mar! Já escrevi para a ANAC, para a Associação, para Vereadores. Mas ninguém se interessa pelo assunto", disse uma moradora, nas redes sociais.

Uma jovem que trabalha em um shopping do bairro, a cerca de 1km do local do acidente, escreveu: "Eu trabalho no Américas Shopping, em um local aberto que dá pra ver o céu. A quantidade de helicópteros perto uns dos outros, trafegando e voando baixo é assustador. Comentei com uma amiga que isso uma hora iria acontecer".

Sobre o acidente desta manhã, um comentário afirmou: "A colisão foi em cima do meu apartamento!". "Muitos helicópteros passando por cima de condomínios aqui no Recreio! Um verdadeiro descaso com os moradores. Temos várias filmagens e relatos. Que acidentes como esse não se reptam", disse outro.

Explosões e fumaça

Em vídeos publicados no Instagram, moradores relatam que viram o acidente. "Eu vi da janela e não acreditei", escreveu um homem, que disse morar no condomínio de edifícios próximo ao pátio. "Por pouco não caiu no prédio ao lado, que doideira", escreveu outro.

O barulho da queda e das explosões foi ouvido de longe. "Eu estava no supermercado Vianense e escutei a explosão", escreeu uma mulher. O estabelecimento está localizado do outro lado da avenida. "Eu acordei com a barulho da explosão"; "O estrondo foi enorme, tremeu tudo"; "Os carros estão explodindo", escreveram mais moradores da região.

O Quartel de Bombeiros do Recreio foi acionado, às 9h da manhã deste domingo. As publicações mostram ainda uma forte fumaça preta na área do acidente.

O Centro de Operações Rio chamou a atenção dos motoristas na internet, para interdição na pista lateral da Avenida das Américas, na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz. A CET-Rio foi acionada para coordenar o trânsito no local, que tem retenções nesta manhã.

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