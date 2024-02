A- A+

Recife Queda de limitador de altura deixa trânsito intenso na BR-232, no Curado, nesta segunda-feira (19) Cerca de dois quilômetros de congestionamento foram registrados às 11h48

Motoristas que circulam no sentido Recife da BR-232 enfrentam trânsito intenso nas imediações do bairro do Curado, na manhã desta segunda-feira (19).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cerca de dois quilômetros de congestionamento foram registrados às 11h48. A retenção ocorre devido à queda de um balizador - limitador de altura - na via.

O equipamento caiu na noite do último sábado (17), perto da antiga fábrica da Philips, depois que um motorista de aplicativo cochilou ao volante e atingiu o limitador.



Na ocasião, o condutor teve ferimentos no braço e na região do peito e precisou ser socorrido.

A PRF informou que a previsão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é liberar a via no começo na tarde desta segunda-feira.

