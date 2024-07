Queda de ônibus em abismo deixa pelo menos 9 mortos nos Andes peruanos

A- A+

Pelo menos nove integrantes de uma orquestra de música tradicional andina morreram nesta segunda-feira (22) após a queda de um ônibus na região de Junín, nos Andes peruanos, informou a polícia.

O veículo, que transportava mais de 20 pessoas do grupo musical Antología del Folklore, se dirigia da cidade de Tarma à capital Lima, onde fariam uma apresentação, quando caiu de um precipício de cerca de 200 metros.

"Infelizmente temos nove mortos e 10 feridos" no acidente, confirmou o coronel Jhonny Valderrama, chefe da Divisão de Proteção Rodoviária da polícia, ao canal de televisão TV Perú.

Dez passageiros sofreram ferimentos graves e foram "levados a hospitais da região", acrescentou.

A polícia e os bombeiros trabalham na recuperação dos corpos.

O acidente ocorreu na madrugada, no km 20 da rodovia La Oroya y Tarma, e até o momento as autoridades não revelaram as prováveis causas do ocorrido.

"Todos estavam dormindo, só acordei quando já estava jogado para fora da estrada. Só meus colegas gritavam por socorro, os em estados menos graves", disse Gilmer Venturo à rádio RPP.

Na última terça-feira (16), pelo menos 26 pessoas morreram após a queda de um ônibus em um abismo no sul do Peru.

Em 2023, foram reportados oficialmente 87.172 acidentes, que deixaram 3.316 mortos, segundo o Ministério dos Transportes.

Os esforços das autoridades para melhorar o controle rodoviário conseguiram reduzir a taxa para 9,5 mortes por 100.000 habitantes em 2023, mas o risco nas estradas permanece.

