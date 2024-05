Queda de outdoor na Índia deixa 12 mortos e 60 feridos

Doze pessoas morreram e pelo menos 60 ficaram feridas na queda de um outdoor em Mumbai, afetada por uma forte tempestade, anunciaram as autoridades da capital financeira da Índia nesta segunda-feira (13).

No posto de gasolina onde ocorreu o incidente, uma escavadeira retirava os destroços do outdoor, enquanto socorristas tentavam encontrar sobreviventes.

Equipes de emergência já tiraram oito corpos do local, informou um inspetor da Força Nacional de Resposta aos Desastres, Gaurav Chauhan. Ainda há outros quatro corpos presos sob os escombros, acrescentou.

Anteriormente, as autoridades municipais apontaram, em um comunicado, que 60 pessoas foram resgatadas e deram entrada no hospital.

O outdoor media 70x50 metros, segundo mensagem publicada pela polícia de Mumbai na plataforma X.

Na última quinta-feira foram registradas em Mumbai fortes chuvas e tempestades de areia, que arrancaram árvores e causaram rápidos cortes de energia e interrupções no tráfego ferroviário.

Segundo a imprensa local, voos foram suspensos no aeroporto internacional de Mumbai e ao menos 15 aviões foram desviados.

