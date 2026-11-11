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PARAGUAI Queda de Peña, uma "implosão controlada" dos governistas para manter o poder no Paraguai Na semana passada, em apenas dois dias, o Congresso destituiu Santiago Peña, de 47 anos, depois que o fechamento do Ueno Bank deixou centenas de milhares de clientes sem acesso às suas economias

O colapso de um banco derrubou o presidente do Paraguai, mas foi seu próprio partido que decidiu sua sorte. O impeachment de Santiago Peña expôs uma disputa de poder dentro do histórico Partido Colorado, que busca preservar sua hegemonia com vistas às eleições de 2028.

Na semana passada, em apenas dois dias, o Congresso destituiu Santiago Peña, de 47 anos, depois que o fechamento do Ueno Bank deixou centenas de milhares de clientes sem acesso às suas economias, provocando protestos.

A queda dele, porém, não significou a saída do poder do Partido Colorado, que governa o Paraguai quase ininterruptamente desde 1947. O vice-presidente Pedro Alliana, também colorado, assumiu o cargo para completar o mandato até 2028.

Por trás do desfecho, analistas e opositores veem uma ruptura entre Peña e seu padrinho político, o ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018), que mantém forte influência no governo.

"A verdadeira queda de Peña se dá pela ruptura do pacto de subordinação em relação ao presidente do Partido Colorado, Horacio Cartes", diz à AFP a analista política independente Estela Ruiz Díaz.

Uma desobediência cara

Peña, um economista que iniciou sua trajetória política no opositor Partido Liberal, chegou à Presidência em 2023 com o apoio de Cartes, líder do movimento Honor Colorado (Honra Colorada), conhecido como cartismo.

Segundo Ruiz Díaz, Peña começou a construir uma agenda própria e a se distanciar de seu mentor. "Essa desobediência saiu muito cara", sustenta a analista.

Um dos episódios que agravou as diferenças foi a derrota dos colorados nas eleições municipais de Assunção em outubro.

"Foi um fator divisor entre Peña e Cartes. E a crise do Ueno Bank foi o cenário ideal para tirá-lo do poder", explicou Ruiz Díaz.

O desfecho chegou em 5 de novembro, quando Cartes apoiou publicamente o julgamento político contra Peña. Os deputados colorados se somaram à oposição e aprovaram por 78 votos a acusação contra o mandatário, mas rejeitaram avançar contra Alliana.

No dia seguinte, o Senado destituiu Peña com 44 votos, sem nenhum voto contrário, e seu vice-presidente assumiu o poder.

O retorno do cartismo

Para a oposição, a destituição representou uma vitória, ainda que tenha deixado intacta a estrutura partidária governista.

O senador opositor Ignacio Iramain, que denunciou supostas irregularidades do Ueno Bank em 2025, considera o julgamento político um avanço "muito importante".

"Isto não quer dizer que tenha melhorado a institucionalidade, nem que a partir de agora as coisas vão mudar, porque eles (os colorados) sempre atuam de maneira hegemônica, corporativa, e simplesmente desobedeceram ao pai da criatura e o pai os castigou", diz à AFP, em alusão a Cartes.

O Partido Colorado rompeu de vez com Peña na terça-feira, quando seu Tribunal de Conduta decidiu por unanimidade expulsá-lo por provocar a "desonra" do partido.

Peña está em prisão preventiva em um quartel militar de Assunção, acusado de suposta lesão de confiança e administração em proveito próprio.

O Ministério Público investiga se ele favoreceu o Ueno Bank, cujo grupo controlador integrou como acionista até 2025, por meio de decisões sobre a colocação de fundos públicos e previdenciários.

O ex-presidente nega as acusações. Enquanto isso, Alliana começou a reorganizar o governo e formar seu próprio gabinete, com vários cartistas entre os escolhidos.

O cientista político Esteban Caballero considera que a crise devolveu o cartismo ao centro das decisões e que a necessidade de sobrevivência política pode acalmar os ânimos.

"Por enquanto, não creio que surjam novas fissuras no cartismo. A sobrevivência política tem um efeito disciplinador", afirma.

De olho em 2028

No entanto, alguns movimentos parlamentares ameaçam provocar novos rachas. Deputados que apoiavam Peña iniciaram aproximações com o setor colorado dissidente, ligado ao ex-presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), segundo informou na terça-feira o meio local ABC.

A eventual aliança poderia tirar de Alliana a maioria própria na Câmara dos Deputados e obrigá-lo a negociar suas iniciativas.

A crise gera dúvidas sobre o futuro eleitoral do Partido Colorado, que enfrentará as eleições de 2028 com o peso de um escândalo bancário que afetou direta e indiretamente milhões de paraguaios.

Para Iramain, a situação governista sacrificou seu presidente, mas preservou o governo. "Foi uma implosão controlada dentro do Partido Colorado, na ânsia de evitar maiores danos colaterais", conclui.

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