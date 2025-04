A- A+

Itália Queda de teleférico deixa ao menos 3 mortos na Itália, anuncia prefeitura Autoridades locais afirmaram, segundo o jornal, que cinco pessoas estavam a bordo no momento do acidente

Pelo menos três pessoas morreram após a queda de um teleférico na comuna de Castellammare di Stabia, na província de Nápoles, na Itália, anunciou uma prefeitura local nesta quinta-feira.

O bonde que liga a comuna ao alto do Monte Faito despencou após o rompimento de um cabo de sustentação, segundo a imprensa local.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, a cabine estava em plena subida quando o sistema falhou de forma repentina.

Autoridades locais afirmaram, segundo o jornal, que cinco pessoas estavam a bordo no momento do acidente. Um dos passageiros permanece desaparecido.

"De acordo com as últimas notícias, há cinco minutos havia três ou quatro mortos e alguns desaparecidos, não está claro", disse uma autoridade do município de Castellammare di Stabia, onde ocorreu o acidente.

O acidente aconteceu no início da tarde, pouco após o meio-dia (horário local). O sistema de segurança foi acionado imediatamente, e um helicóptero de resgate foi mobilizado para atender à ocorrência. Apesar dos esforços, a cabine que subia e ficou suspensa após a falha acabou caindo, segundo o La Repubblica.

O rompimento do cabo causou ainda a queda de parte da estrutura sobre a rede elétrica da ferrovia Circumvesuviana, que passa abaixo da rota do bondinho. Como consequência, o serviço ferroviário entre Nápoles e Sorrento foi temporariamente suspenso.

As autoridades italianas iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente. O procurador de Torre Annunziata esteve no local, e peritos já começaram a coletar informações. O presidente do Senado italiano, Ignazio La Russa, lamentou a tragédia e expressou solidariedade às famílias das vítimas.

