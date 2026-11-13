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Incidente Queda global da Microsoft impacta serviços de saúde e empresas Empresa informou, na manhã desta sexta-feira (13), que "o tráfego está sendo restabelecido gradualmente" e que observava "melhorias", embora não tenha estipulado um prazo para o retorno à normalidade

Do sistema de saúde britânico a empresas automotivas, passando por milhões de usuários, a falha global da Microsoft teve um impacto generalizado e persistia nesta sexta-feira (13), sem que a gigante americana conseguisse restabelecer o sistema completamente.

O incidente global, que começou na quinta-feira (12) devido a uma "carga elevada" em sua infraestrutura, afeta especialmente o serviço de e-mail Outlook, além do aplicativo de chat Teams e do assistente de inteligência artificial Copilot.

A Microsoft informou, na manhã desta sexta-feira (13), que "o tráfego está sendo restabelecido gradualmente" e que observava "melhorias", embora não tenha estipulado um prazo para o retorno à normalidade.

"No momento, não temos registro de nenhuma atividade maliciosa que esteja causando este incidente", acrescentou a empresa, descartando, assim, a hipótese de um ciberataque.

A falha se espalhou pelo mundo em menos de uma hora e deixou produtos da Microsoft inoperantes em dezenas de países e territórios, informou o site de monitoramento de incidentes Downdetector.

Um mapa publicado pela plataforma no X mostrava que a interrupção afetou usuários em todo o continente americano, assim como em partes da Europa, Ásia e África.

"Grave impacto"

No Reino Unido, várias entidades locais do NHS (o serviço público de saúde britânico) relataram dificuldades devido a falhas no sistema da Microsoft.

Essas ocorrências têm "um grave impacto nos serviços de ambulância e nos centros do NHS", disse Rachel Harrison, do sindicato GMB, embora tenha indicado que as "intervenções de urgência" parecem estar "preservadas".

As equipes dos serviços telefônicos de atendimento médico e de chamadas de emergência "não conseguem transmitir informações sobre os pacientes como fazem habitualmente, o que está provocando um acúmulo considerável de pendências e ameaça gerar o caos", explicou a sindicalista em um comunicado enviado à AFP.

Na Nova Zelândia, o Ministério das Relações Exteriores emitiu um aviso informando que sua "capacidade de receber e-mails foi afetada pela interrupção global da Microsoft", o que impactou "todas as embaixadas, consulados e escritórios de representação do país ao redor do mundo".

O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, alertou a imprensa local de que a falha teria "um impacto significativo", dado o elevado número de pessoas que utilizam os programas da Microsoft.

Sem contato com os clientes

Inúmeras empresas relataram o impacto da paralisação nos serviços da gigante do software.

Na Índia, várias companhias aéreas alertaram que provavelmente não receberiam as solicitações de seus clientes.

A fabricante americana de veículos elétricos Workhorse Group adiou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, e a operadora de bolsa Euronext sugeriu às empresas listadas em seus mercados que entrassem em contato por telefone, caso necessário, embora tenha assegurado que suas operações seguiam ocorrendo sem problemas.

A gigante americana informou, inicialmente, que estava investigando relatos de interrupções "nas Américas", mas depois confirmou que "o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários de qualquer região".

O Microsoft 365 é o serviço de assinatura na nuvem da empresa, que inclui aplicativos amplamente utilizados, como o Outlook e o Teams.

"Lamentamos que as falhas ocorridas hoje tenham causado transtornos aos nossos clientes e estamos trabalhando para resolver este problema", desculpou-se na rede social X Charles Lamanna, um dos vice-presidentes executivos do grupo americano.

Em julho de 2024, uma falha informática relacionada à atualização de um software do grupo de cibersegurança CrowdStrike no Windows paralisou aeroportos, hospitais e muitas outras organizações, provocando um caos gigantesco em todo o mundo.

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