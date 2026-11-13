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Incidente

Queda global da Microsoft impacta serviços de saúde e empresas

Empresa informou, na manhã desta sexta-feira (13), que "o tráfego está sendo restabelecido gradualmente" e que observava "melhorias", embora não tenha estipulado um prazo para o retorno à normalidade

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Um pombo voa em frente ao logotipo da Microsoft no escritório da empresa em Bengaluru, em 13 de novembro de 2026Um pombo voa em frente ao logotipo da Microsoft no escritório da empresa em Bengaluru, em 13 de novembro de 2026 - Foto: Idrees Mohammed/AFP

Do sistema de saúde britânico a empresas automotivas, passando por milhões de usuários, a falha global da Microsoft teve um impacto generalizado e persistia nesta sexta-feira (13), sem que a gigante americana conseguisse restabelecer o sistema completamente.

O incidente global, que começou na quinta-feira (12) devido a uma "carga elevada" em sua infraestrutura, afeta especialmente o serviço de e-mail Outlook, além do aplicativo de chat Teams e do assistente de inteligência artificial Copilot.

A Microsoft informou, na manhã desta sexta-feira (13), que "o tráfego está sendo restabelecido gradualmente" e que observava "melhorias", embora não tenha estipulado um prazo para o retorno à normalidade.

"No momento, não temos registro de nenhuma atividade maliciosa que esteja causando este incidente", acrescentou a empresa, descartando, assim, a hipótese de um ciberataque.

A falha se espalhou pelo mundo em menos de uma hora e deixou produtos da Microsoft inoperantes em dezenas de países e territórios, informou o site de monitoramento de incidentes Downdetector.

Um mapa publicado pela plataforma no X mostrava que a interrupção afetou usuários em todo o continente americano, assim como em partes da Europa, Ásia e África.

"Grave impacto"
No Reino Unido, várias entidades locais do NHS (o serviço público de saúde britânico) relataram dificuldades devido a falhas no sistema da Microsoft.

Essas ocorrências têm "um grave impacto nos serviços de ambulância e nos centros do NHS", disse Rachel Harrison, do sindicato GMB, embora tenha indicado que as "intervenções de urgência" parecem estar "preservadas".

As equipes dos serviços telefônicos de atendimento médico e de chamadas de emergência "não conseguem transmitir informações sobre os pacientes como fazem habitualmente, o que está provocando um acúmulo considerável de pendências e ameaça gerar o caos", explicou a sindicalista em um comunicado enviado à AFP.

Na Nova Zelândia, o Ministério das Relações Exteriores emitiu um aviso informando que sua "capacidade de receber e-mails foi afetada pela interrupção global da Microsoft", o que impactou "todas as embaixadas, consulados e escritórios de representação do país ao redor do mundo".

O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, alertou a imprensa local de que a falha teria "um impacto significativo", dado o elevado número de pessoas que utilizam os programas da Microsoft.

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Sem contato com os clientes
Inúmeras empresas relataram o impacto da paralisação nos serviços da gigante do software.

Na Índia, várias companhias aéreas alertaram que provavelmente não receberiam as solicitações de seus clientes.

A fabricante americana de veículos elétricos Workhorse Group adiou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, e a operadora de bolsa Euronext sugeriu às empresas listadas em seus mercados que entrassem em contato por telefone, caso necessário, embora tenha assegurado que suas operações seguiam ocorrendo sem problemas.

A gigante americana informou, inicialmente, que estava investigando relatos de interrupções "nas Américas", mas depois confirmou que "o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários de qualquer região".

O Microsoft 365 é o serviço de assinatura na nuvem da empresa, que inclui aplicativos amplamente utilizados, como o Outlook e o Teams.

"Lamentamos que as falhas ocorridas hoje tenham causado transtornos aos nossos clientes e estamos trabalhando para resolver este problema", desculpou-se na rede social X Charles Lamanna, um dos vice-presidentes executivos do grupo americano.

Em julho de 2024, uma falha informática relacionada à atualização de um software do grupo de cibersegurança CrowdStrike no Windows paralisou aeroportos, hospitais e muitas outras organizações, provocando um caos gigantesco em todo o mundo.

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