PRESIDENTE DOS EUA Queda nas ações derruba US$ 1,1 bilhão do patrimônio de Donald Trump, diz Forbes Desvalorização da empresa Trump Media & Technology Group acompanha recuo no mercado de criptomoedas e reduz fortuna do presidente para US$ 6,2 bilhões

O patrimônio líquido do presidente Donald Trump encolheu US$ 1,1 bilhão (R$ 5,94 bilhões, segundo a cotação atual) desde setembro, após ações da Trump Media and Technology Group (TMTG), empresa da família nos setores de mídia social e criptoativos, registrarem nesta semana o menor valor desde a estreia no mercado, segundo a Forbes.

Segundo estimativas recentes, a fortuna de Trump passou de US$ 7,3 bilhões (R$ 39 bi), em setembro, para US$ 6,2 bilhões (R$ 33,5 bi). A queda acompanha a desvalorização do papel DJT, que fechou a sexta-feira cotado a US$ 10,18 (R$ 55), próximo do piso histórico, em meio a um forte recuo do bitcoin e de outros tokens digitais.

Em setembro, a alta no valor das empresas ligadas ao presidente havia impulsionado seu patrimônio em US$ 3 bilhões (R$ 16,2 bi) ao longo de um ano, levando Trump ao 201º lugar na lista Forbes 400 — um salto de 118 posições em relação ao ranking anterior.

O avanço foi impulsionado principalmente pelos investimentos da família em criptoativos, incluindo a criação da plataforma World Liberty Financial, lançada em 2024 com aporte de US$ 75 milhões (R$ 405 milhões) do empresário Justin Sun.

Trump e seus filhos são cofundadores da World Liberty Financial, que lançou 100 bilhões de tokens $WLFI (R$ 85 bi), dos quais 22,5 bilhões (R$ 19 bi) foram destinados a uma empresa ligada ao presidente. O ativo perdeu valor desde a estreia, e os tokens de fundadores seguem bloqueados.



A TMTG, cujas ações chegaram a US$ 43,31 (R$ 234) em janeiro, registrou prejuízo de US$ 54,8 milhões (R$ 296 milhões) no terceiro trimestre, afetada pela queda de suas reservas em bitcoin. Embora Trump declare ter se afastado de seus negócios, documentos oficiais indicam que ele continua como beneficiário e mantém controle sobre a estrutura que administra suas participações, incluindo quase 115 milhões de ações da DJT.

