A- A+

meio ambiente Queda no desmatamento da Amazônia foi de 50% em relação a 2022, diz Marina Silva Apesar da queda no desmatamento, agronegócio continuam crescendo em uma média de 17%

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta quinta-feira, 12, que o Brasil reduziu em 50% o desmatamento na Amazônia em 2025 em relação a 2022. Quando analisado o País como um todo, o desmatamento caiu 32% nesse período, segundo a ministra.

Marina concede entrevista coletiva no Palácio do Planalto nesta quinta-feira ao lado da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, sobre os dados de desmatamento de 2025.

Marina disse que o "Brasil é um país pioneiro no enfrentamento ao desmatamento". Afirmou que, diante da promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de redução do desmatamento no País, o governo tem "perseguido esse objetivo de forma estruturante".

A ministra afirmou, ainda, que, pelos dados dos últimos seis meses, há expectativa de que o Brasil chegue à menor taxa de desmatamento na Amazônia na história.

"O desmatamento caiu e o agronegócio continua crescendo em uma média de 17%. Abrimos cerca de 500 novos mercados para a agricultura, fechamos acordo Mercosul-União Europeia, numa demonstração de que políticas públicas bem desenhadas dão bons resultados", afirmou.





Veja também