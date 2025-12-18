A- A+

demência Queijo é associado a menor risco de demência em estudo de 25 anos; veja os tipos O estudo de longo prazo acompanhou mais de 27 mil adultos na Suécia

Um estudo recente, publicado na revista Neurology, descobriu que o consumo de 50 gramas ou mais de queijo com alto teor de gordura por dia está correlacionado a um menor risco de desenvolver demência. Isso significa todos os queijos com mais de 20% de teor de gordura — como por exemplo: brie, gouda, cheddar, parmesão, gruyère e muçarela.

O estudo de longo prazo acompanhou 27.670 adultos na Suécia por cerca de 25 anos. Os resultados estabelecem uma associação estatisticamente significativa entre o consumo diário de queijo com alto teor de gordura e um menor risco de demência – embora sejam necessárias mais pesquisas para elucidar o possível mecanismo subjacente.

"Durante décadas, o debate sobre dietas ricas em gordura versus dietas com baixo teor de gordura moldou as recomendações de saúde, chegando mesmo a classificar o queijo como um alimento não saudável que deve ser consumido com moderação", afirma a epidemiologista nutricional Emily Sonestedt, da Universidade de Lund, na Suécia.

Demência é um termo utilizado para falar de condições que comprometem a função cognitiva, como a doença de Alzheimer (a forma mais comum), a demência vascular e a demência que pode se desenvolver em distúrbios como a doença de Parkinson.

Como existem poucos tratamentos eficazes para a demência, alguns pesquisadores estão concentrando seus esforços em maneiras de reduzir as chances de desenvolver a doença, sendo a alimentação um fator importante nessas estratégias.

No novo artigo, liderado pelo epidemiologista nutricional Yufeng Du, da Universidade de Lund, os pesquisadores basearam sua análise na coorte Malmö Diet and Cancer, um estudo observacional de longa duração que acompanha os residentes suecos em relação à sua dieta e monitora os resultados de saúde. Dos 27.670 participantes, 3.208 desenvolveram demência ao longo de cerca de 25 anos.

Os participantes registraram sua dieta no início do estudo usando um diário alimentar de 7 dias, um questionário de frequência alimentar e uma entrevista detalhada sobre o preparo dos alimentos e os hábitos alimentares.

Os pesquisadores então compararam o risco de demência das pessoas com base no consumo de queijo. Cerca de 10% daqueles que consumiam 50 gramas ou mais de queijo com alto teor de gordura por dia desenvolveram demência, em comparação com cerca de 13% das pessoas que consumiam menos de 15 gramas por dia.

Após ajustes para idade, sexo, escolaridade e dieta geral, pessoas que consumiam mais de 50 gramas de queijo com alto teor de gordura por dia apresentaram um risco 13% menor de demência por todas as causas em comparação com pessoas que consumiam menos de 15 gramas por dia.

Nenhuma associação semelhante foi observada para queijo ou creme com baixo teor de gordura, qualquer tipo de leite ou produtos lácteos fermentados, como iogurte e kefir.

Já a manteiga apresentou um resultado misto, com alguns resultados até apresentando maior risco para o Alzheimer com alto consumo em comparação com pessoas que não consomem manteiga.

"Uma das maiores limitações deste estudo é o consumo de queijo, registrado a partir de um diário alimentar e entrevista em um único momento, 25 anos antes da análise do diagnóstico de demência. É muito provável que a dieta e outros fatores de estilo de vida tenham mudado nesses 25 anos", afirma Tara Spires-Jones, chefe de divisão do Instituto de Pesquisa em Demência do Reino Unido, que não participou do estudo.

Estima-se que 57 milhões de pessoas viviam com demência em 2021, e cerca de 10 milhões de novos casos são diagnosticados a cada ano. Uma análise do Estudo Global da Carga de Doenças de 2019 projetou que, até 2050, o número de casos poderá chegar a 153 milhões.

