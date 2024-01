Queima da Lapinha e Casa da Rabeca encerram ciclo natalino em Olinda neste sábado (6)

A- A+

Uma das mais antigas manifestações culturais encerra, neste sábado (6), Dia de Reis, os festejos natalinos em Olinda. A Queima da Lapinha vai ter início às 18h, com a saída de um cortejo da Rua Alto do Sarapião, no bairro do Amaro Branco, seguirá pela Rua do Meio, Praça Dantas Barreto, Rua do Sol até o destino final, a Praça do Carmo. Durante a caminhada, as crianças que carregam o presépio serão acompanhadas pelo Pastoril Estrela de Belém.

O Pastoril Estrela de Belém foi criado há mais de 70 anos. Hoje tem como responsável a Mestra Ana Lúcia Nunes, que cuida minuciosamente da formação de mais de 30 meninas. “Nosso pastoril é a minha maior alegria. Sigo a tradição do meu bisavô, avô e pai com muito orgulho desde os 12 anos”, disse.

No local, haverá uma apresentação ao som dos cânticos, a morte da contra mestra e, em seguida, a Lapinha é queimada. O público terá a oportunidade de lançar pequenos pedaços de papel com pedidos que, segundo a tradição, são levados para Deus junto com a fumaça da Lapinha.

CAVALO MARINHO

Também neste sábado (6), acontece a 28ª Festa de Reis da Casa da Rabeca, localizada na Rua Curupira, na Cidade Tabajara. A celebração, que tem início a partir das 19h, reúne grupos de Cavalo Marinho para celebrar a data.

Um dos coordenadores do evento, Pedro Salustiano, filho do rabequeiro e idealizador Mestre Salustiano, falecido em 2008, explica que manter o legado do pai é importante para que as novas gerações conheçam a força e a vitalidade da cultura popular. "Nosso esforço é para que os jovens possam conhecer, apoiar e seguir adiante com essa tradição, além de levar divertimento às famílias pernambucanas", explicou.

Participam das festividades os grupos olindenses Cavalo Marinho Flor de Manjerona, Cavalo Marinho Boi da Luz, Cavalo Marinho Boi Matuto.

