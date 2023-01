A- A+

DIA DE REIS Queima da Lapinha, nesta sexta (6), encerra ciclo natalino e abre alas para o Carnaval do Recife Programação está prevista para começar às 17h30, no Pátio de São Pedro

Evento que exalta as tradições da cultura popular, a Queima da Lapinha ganha novamente o Pátio de São Pedro, na área central do Recife, nesta sexta-feira (6). A festividade encerra o ciclo natalino e abre alas oficialmente para o Carnaval da capital pernambucana.



Em 6 de janeiro, a liturgia da Igreja Católica celebra o Dia de Reis, também conhecido como dia da Epifania do Senhor.

A programação está prevista para começar às 17h30. Segundo a Prefeitura do Recife, 12 pastoris, três orquestras, bloco lírico, grupos de dança e passistas participam da queima.

Os grupos irão consagrar ao fogo os desejos e expectativas para o novo ano, que chega devolvendo o Carnaval ao Recife, após dois anos de saudade - a folia começa na capital pernambucana no próximo dia 17 de fevereiro, véspera do Sábado de Zé Pereira.

Nos últimos dois anos, por conta da pandemia de Covid-19, não houve o tradicional cortejo da Lapinha.

Trazida pelos jesuítas nos idos do século XIX, a tradição da Queima da Lapinha tem seu simbolismo relacionado à manjedoura onde nasceu o Menino Jesus e ao dia em que ele foi visitado pelos três reis magos.

Feita de folhagens secas e incensos, a lapinha é queimada para consagrar ao fogo o ciclo cultural que se encerra e abrir alas para o ciclo seguinte.

