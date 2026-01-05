A- A+

Tradição Queima da Lapinha: entenda o rito que encerra ciclo natalino; Recife e Olinda têm programação Tradicional evento ocorre no Dia de Reis, esta terça-feira (6), data em que se celebra a visita dos magos ao Menino Jesus

Símbolo de esperança e renovação para o novo ano, a tradicional Queima da Lapinha ocorre no Pátio de São Pedro, em São José, na área central do Recife, nesta terça-feira (6). Em Olinda, a programação terá cortejo até a Igreja do Bonfim.



Realizada no Dia de Reis, a celebração encerra oficialmente o ciclo natalino do Recife e inicia os preparativos para o Carnaval da capital pernambucana.



Os festejos unem a religiosidade e a tradição trazida pelos jesuítas no século XIX com o simbolismo relacionado à manjedoura onde nasceu o Menino Jesus e ao dia em que ele foi visitado pelos três reis magos.

Na Igreja Católica, a solenidade do Dia de Reis também é chamada de Epifania do Senhor, festa que comemora a manifestação de Cristo ao mundo.

"A Queima da Lapinha é o rito de encerramento do ciclo natalino, que é realizado por grupos pastoris que se apresentam em um cortejo e levam à frente uma espécie de andor ornado com folhas, com palhas e outros elementos que estiveram presentes no presépio durante o período natalino. Ou seja, no local onde, segundo a tradição, nasceu o Menino Jesus", explica a historiadora e pesquisadora Carmem Lélis.

Feita de folhagens secas e incensos, a queima da lapinha oferece ao fogo os desejos para levar boas energias ao ano que se inicia.

"A lapinha é queimada para consagrar o fogo da esperança para desejar um ano novo muito melhor e feliz", conta o presidente da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, Marcelo Canuto.

Antes da queima, o público é convidado a escrever pedidos em pequenos pedacinhos de papel, que são colocados na lapinha.



Carmem Lélis comenta ainda que a ação serve como um rito de passagem para o começo de novos ciclos.

"Pedidos são escritos em papeizinhos pelo público que, com fé, colocam as suas manifestações, a sua forma de gratidão ou de pedido nessa espécie de andor. [...] É um momento de ritual, um momento de celebração que promove a despedida e pronuncia um período novo e festivo", disse a historiadora.

Queima da Lapinha do Recife ocorre no Pátio de São Pedro, em São José, nesta terça-feira (6), no dia de Reis. Foto: Marcos Pastich/PCR

Programação

Considerada uma das mais importantes celebrações culturais do Recife, a concentração do evento acontece a partir das 16h, na Rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares.

De lá, o cortejo azul e encarnado segue pela Dantas Barreto, passando em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo até o Pátio de São Pedro, onde a lapinha será queimada.

O evento reunirá 15 pastoris e três orquestras para consagrar os desejos e expectativas ao ano de 2026.

Em 2026, o homenageado da Queima da Lapinha no Recife será o Pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia, fundado em 1986 pela artista popular Severina Araújo Brito, a vovó Bibia.

Atualmente, a agremiação é coordenada por Aparecida Brito e é composta por 18 integrantes.

"Estamos homenageando o pastoril Menino Jesus da Vovó Bibia, que é um dos mais tradicionais pastoris desde 1986, que celebra o folclore natalino, a música, a dança, as pastores. É a tradição, a história e a fé juntos numa grande celebração", afirma.

Também participarão do cortejo, além do homenageado, os pastoris Sereias Teimosas, Sonho de uma Adolescente, Angel de Brasília Teimosa, Brincantear, Estrela Brilhante, Estrela do Mar, Giselly Andrade, Jardim da Alegria, Lindas Ciganas, Luz do Amanhecer, Tia Nininha, Viver a Vida 3ª Idade, Vovó Alzira e Nossa Senhora do Rosário.

O cortejo de pastoras, dianas e borboletas ainda será embalado pelas orquestras Frevo Mix, 19 de Fevereiro e Mendes e sua Orquestra.

Abrindo alas para o ciclo carnavalesco, participarão o Bloco da Saudade e o grupo Inclusão Cia de Dança.

Queima da Lapinha, no Pátio de São Pedro | Foto: Marcos Pastich/PCR



Olinda

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), o Pastoril Estrela de Belém será o responsável por manter a tradição e encerrar o ciclo natalino com a Queima da Lapinha nesta terça-feira (6), às 20h.

A manifestação, que tem mais de 90 anos, terá cortejo e apresentação na Igreja do Bonfim, além de gravação inédita de CD ao vivo.



Sob a liderança da Mestra Ana Lúcia, reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco, o evento mistura música, teatro popular e religiosidade.



Seguindo a tradição, o Pastoril Estrela de Belém seguirá o cortejo que começa no Amaro Branco, no Ponto de Cultura Casa da Mestra Ana Lúcia e percorre ruas históricas de Olinda até chegar à Igreja do Bonfim, onde acontecerá a apresentação principal.



Durante o percurso, crianças carregam o presépio, que é queimada em gesto simbólico de renascimento e recomeço ao fim das apresentações, em um espetáculo que mistura fé e cultura.



Este ano, a Queima da Lapinha em Olinda terá um momento inédito: a gravação ao vivo de uma das faixas do primeiro CD Oficial da Mestra Ana Lúcia, projeto de autoria da Mestra Elaine Una.

