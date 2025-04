Queima mil calorias por hora e modela o corpo: o exercício de Gisele Bündchen e Chris Hemsworth

A- A+

Escolhido por modelos, atores e até mesmo pela nobreza. O kickboxing se tornou uma das disciplinas mais populares em academias e centros de fitness para modelagem e treinamento corporal. Uma de suas fiéis seguidoras é Meghan Markle, duquesa de Sussex, que começou a praticar essa atividade durante sua época como atriz na série Suits.

Outras fiéis seguidoras dessa prática são as modelos brasileiras Gisele Bündchen e Adriana Lima; o ator que interpreta o personagem Thor, Chris Hemsworth; e o britânico Robert Pattinson, que interpretou Batman.

Por que o kickboxing é tão popular?

A resposta é simples e não está relacionada apenas aos benefícios físicos de fazer esse treinamento.

— Ultimamente, muitas pessoas estão praticando por ser um esporte muito completo, tanto aeróbico quanto anaeróbico. Trabalha a resistência e a força simultaneamente, proporcionando uma melhor forma física. Além disso, em nível psicológico, melhora a autoestima e gera maior autoconfiança. Ajuda a reforçar a disciplina, a perseverança, a humildade e a camaradagem — destaca Florencia “La Leona” Greco, que treina na maior academia de kickboxing e muay thai da América Latina, a Dojo Serpiente.

Para a Associação Mundial de Organizações de Kickboxing (WAKO), o kickboxing é uma forma moderna de combate criada pela combinação de artes marciais com estilos de combate mais tradicionais, como caratê, boxe e muay thai.

Confrontos de combate corpo a corpo são registrados desde o início da humanidade; A primeira documentação do uso de chutes e socos em esportes de combate remonta à Grécia antiga e à Índia antiga. No entanto, o termo kickboxing surgiu no Japão na década de 1960 e começou a se espalhar para o Ocidente na década de 1970.

No ringue

É um esporte que prioriza o uso das pernas e das mãos, sendo estas últimas utilizadas para a parte do boxe e as pernas como recurso para as artes marciais. A luta acontece em um ringue, geralmente com luvas de boxe, protetores bucais, shorts e pés descalços para melhor gerenciamento dos chutes.



Também pode ser praticado para autodefesa e tem variações dependendo da localização geográfica: existe o kickboxing japonês, francês, chinês, tailandês e americano.

Juan Corrales, presidente da Federação Argentina de Kickboxing, acrescenta que um fator importante na popularização do esporte foi o filme "Kickboxer".

— A partir daí, muita gente começou a praticar por ser tão completo: 50% é boxe e a outra metade é uma compilação de todas as artes marciais — explica.

Dependendo dos interesses de cada um, pode ser praticado competitivamente ou recreativamente , mas é escolhido principalmente porque melhora a saúde, a força e a resistência. O treinador esclarece que é necessário um aquecimento de 30 minutos antes de iniciar as técnicas de combate.

Sendo uma modalidade de combate e originária do ramo das artes marciais, o kickboxing possui regras que os competidores devem seguir quando se enfrentam, dependendo do estilo escolhido. Elas incluem: não chutar abaixo da linha da cintura, não bater na parte de trás da cabeça, não bater nas costas e não se ajoelhar no rosto do oponente.

Um estudo conduzido pela Universidade de Jendouba, na Tunísia, descobriu que o treinamento de kickboxing por cinco semanas consecutivas resultou em melhorias significativas na parte superior do corpo (peito, braços, costas e escápulas), capacidade aeróbica, flexibilidade, velocidade e agilidade em um grupo de estudo de 30 pessoas.

Outro estudo publicado no Journal of Sports Medicine and Physical Fitness revelou que esse tipo de exercício, assim como outros exercícios aeróbicos de alto impacto, é uma das melhores atividades físicas para perda de peso, já que uma aula pode queimar até 1.000 calorias por hora.

Benefícios

Treinadores e profissionais de kickboxing concordam sobre seus benefícios:

Acelera a frequência cardíaca devido aos seus movimentos rápidos;

Oxigena e melhora o fluxo sanguíneo;

Ajuda você a descansar melhor;

Melhora a confiança e a autoestima graças às endorfinas liberadas pelo corpo;

Tonifica os músculos;

Aumenta a flexibilidade, a velocidade, os reflexos e as habilidades motoras;

Permite perder peso em pouco tempo; e

Melhora a coordenação e a postura.

Praticado por milhares, o kickboxing vem ganhando cada vez mais importância, e diversas mulheres se destacam em suas competições internacionais. Nomes como Cristina Morales – kickboxer espanhola e tetracampeã mundial –, a argentina Dalma “Malvada” Segura – que se sagrou campeã no Campeonato Mundial de Kickboxing no Cairo, Egito, em 2021 – e a mexicana Melissa Martínez Aceves, campeã mundial em Jesolo, Itália, em 2021 e indicada no final daquele ano ao prêmio de “atleta do ano” pelos The World Games.

— Cada vez mais mulheres estão aderindo à modalidade porque estão superando o medo ou o mito de que é um esporte masculino. Elas se sentem mais fortes e confiantes. Quando se trata de treinamento, elas são mais disciplinadas e levam muito a sério — conclui Greco.

Veja também