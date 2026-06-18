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PERIGO! Queimaduras no São João: como prevenir acidentes e agir nos primeiros socorros? Entenda consequências de queimaduras e atitudes adequadas para socorro

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As festas juninas são marcadas por devoção religiosa, hábitos típicos e muita música, mas também exigem cuidado redobrado. Todos os anos, neste ciclo, aumenta o número de pessoas que sofrem queimaduras por conta das fogueiras, fogos de artifício e outros artefatos pirotécnicos.

O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital da Restauração (HR), que fica no Derby, área central do Recife, recebe grande parte desses casos. Por ano, cerca de 3 mil pessoas dão entrada na unidade após sofrerem esse tipo de incidente.

Segundo a coordenadora do setor, Cristine Dalla Nora, o público adulto representa a maioria absoluta dos casos. Grande parte das ocorrências é por queimaduras causadas através de chamas, seja de fogueira ou fogão. Pés e mãos são as partes mais atingidas.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Cristiane confessa que se preocupa ainda mais em 2026, uma vez que a Copa do Mundo pode aumentar a possibilidade de crescimento dos casos devido ao uso de fogos.

Primeiros socorros

Nora indica que a primeira atitude a ser tomada em caso de queimaduras é lavar a área atingida com água corrente. Caso o incidente tenha criado bolhas na pele, é necessário cobrir o local com um pano limpo e procurar atendimento médico urgentemente.

“Não pode colocar qualquer tipo de pomada sem saber o que é aquela queimadura. Pasta d’água, café, gelo ou pasta de dente não são recomendados. As pessoas têm mania de colocar na queimadura, mas não devem ser colocados. Além de piorar a lesão, dá mais trabalho depois, quando a gente vai limpar, e ainda pode causar infecção”, explica ela.

Recomendações

Nunca toque a queimadura com as mãos;

Não fure bolhas;

Nunca tente descolar tecidos grudados na pele queimada;

Nunca retire corpos estranhos ou graxa do local queimado;

Nunca coloque qualquer substância química sobre a queimadura; somente o profissional de saúde sabe o que deve ser aplicado sobre o local afetado.

Consequências

As sequelas de uma queimadura podem resultar em sérios danos, tanto físicos como emocionais. Quando a lesão é profunda, por exemplo, gera um tecido cicatricial importante se a recuperação não for bem conduzida. Também podem surgir bridas cicatriciais - faixas de tecido fibroso que se formam quando o corpo cicatriza de maneira desordenada).

“As mãos ficam deformadas, os braços e pernas ficam colados, podendo, inclusive, haver amputação de membros por uma queimadura profunda ou choque elétrico. As sequelas emocionais são importantes também, porque são patologias extremamente dolorosas, que levam a um tempo de internamento muito grande. O paciente fica com traumas, mesmo quando a cicatriz não é grande. Ele fica em estado de pânico e estresse pós-traumático”, complementa.

Como prevenir contra incêndios?

Como recomendado pelo Corpo de Bombeiros, a principal orientação é evitar o acendimento de fogueiras, especialmente em áreas urbanas. No entanto, caso a população opte por manter essa tradição, alguns cuidados são fundamentais para reduzir os riscos de acidentes.



A primeira é a altura da fogueira, que deve ter 1,5 metro e ser montada em local aberto, distante de residências, veículos, vegetação e redes elétricas. Também é essencial não utilizar líquidos inflamáveis, como álcool ou gasolina, para acender ou reavivar as chamas. Além disso, crianças devem permanecer afastadas da fogueira e, após o uso, as brasas devem ser completamente apagadas para evitar reignições e incêndios.

Em relação aos fogos de artifício, a recomendação é adquiri-los apenas em estabelecimentos regularizados e seguir rigorosamente as instruções do fabricante. Os artefatos devem ser utilizados em locais abertos, longe de pessoas, veículos, edificações e materiais combustíveis.

Também é importante destacar que crianças não devem manusear fogos de artifício. Artefatos que falharem não devem ser reacendidos. Segundo a corporação, isso aumenta significativamente o risco de acidentes.

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