Quelonitoxismo: doença que matou nove e deixou 78 hospitalizados após comerem carne de tartaruga

Nove pessoas morreram, incluindo oito crianças, e 78 foram hospitalizadas depois de comerem carne de tartaruga marinha na ilha de Pemba, em Zanzibar. Elas foram vítimas de quelonitoxismo, um tipo de intoxicação alimentar. Mortes por essa causa não são inéditas no arquipélago, que fica na Tanzânia.

O quelonitoxismo é considerado uma intoxicação alimentar com alto índice de mortalidade ligada diretamente ao consumo de carne de tartaruga marinha. O problema acontece com o acúmulo de biotoxinas na carne de tartaruga.

Segundo especialistas, cozinhar a carne não previne doenças que podem ser causadas pela ingestão de qualquer parte do animal. Outro problema é que os animais não apresentam sinais externos que indiquem doença.

Os sintomas iniciais apresentados são sensação de queimação na boca e garganta, náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia. Outras complicações neurológicas, renais e hepáticas também podem surgir nas horas seguintes. Em casos graves, o nível de consciência diminui. Sequelas neurológicas podem permanecer nos sobreviventes do coma, incluindo tetraplegia e demência.

Já foram registrados casos devido ao consumo de carne de quatro espécies de tartarugas marinhas: Eretmochelys imbricata (tartaruga-de-pente), Chelonia mydas (tartaruga verde), Caretta caretta (tartaruga cabeçuda) e Dermochelys coriacea (tartaruga-de-couro), além da tartaruga gigante do sul da Nova Guiné (Pelochelys briboni), que vive em água doce.

As mortes em Zanzibar foram confirmadas pelo médico Haji Bakar, do distrito Mkoani. Segundo os relatos, a tartaruga foi consumida na terça-feira passada (5). O adulto faleceu na sexta-feira (8), e era a mãe de uma das oito crianças mortas. Os testes laboratoriais, afirmou Bakar, atestaram o envenenamento pela carne da tartaruga.

Considerada uma iguaria na região, a carne de tartaruga demanda cuidado justamente pelo risco de envenenamento. Outro caso recente aconteceu em novembro de 2021, quando sete pessoas morreram em Pemba.

Diante do caso, as autoridades de Zanzibar divulgaram uma mensagem pedindo que as pessoas evitem o consumo de tartaruga no local.

