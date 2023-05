Quem comparecerá à coroação de Charles III?

A- A+

A coroação de Charles III terá cerca de 2 mil convidados, bem menos que os 8 mil que lotaram a Abadia de Westminster para a coroação de sua mãe em 1953.

Presença confirmada

O príncipe Harry, filho mais novo do rei, que se distanciou da maioria dos membros de sua família após renunciar ao cargo e criticar publicamente a monarquia, confirmou que comparecerá após meses de negociações com o Palácio de Buckingham. Ele não estará acompanhado de sua esposa Meghan, que ficará na Califórnia com seus filhos.

Líderes mundiais como o vice-presidente chinês Han Zheng, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, vários chefes de Estado, incluindo o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o francês Emmanuel Macron e o alemão Frank-Walter Steinmeier, assim como os primeiros-ministros da Austrália, Anthony Albanese, Nova Zelândia, Chris Hipkins, e Paquistão, Shehbaz Sharif.

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e sua esposa, Akshata Murthy, juntamente com membros do governo e quase 80 integrantes do Parlamento.

Representantes da sociedade civil britânica homenageados pela monarquia, incluindo o estudante inglês Max Woosey, que dormiu em uma barraca em seu jardim durante três anos para arrecadar dinheiro para caridade, e Richard Thomas, que entregou milhares de medicamentos a doentes durante os confinamentos da Covid-19.

Quatrocentos jovens de organizações apoiadas pela família real.

Membros de outras monarquias como os Reis Felipe VI e Letizia da Espanha, príncipes Frederik e Mary da Dinamarca, príncipes Fumihito e Kiko do Japão, príncipes Albert II e Charlene de Mônaco, rei Abdullah II e rainha Rania da Jordânia.

O cantor pop americano Lionel Richie, entre outros artistas e apresentadores famosos de televisão.

Tom Parker Bowles e Laura Lopes, filhos do primeiro casamento da rainha Camilla.

Ausentes ou não convidados

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, será representado por sua esposa, a primeira-dama Jill Biden. De acordo com autoridades britânicas e americanas, isso está de acordo com o precedente, já que nenhum presidente dos EUA jamais compareceu à coroação de um soberano britânico.

A esposa do príncipe Harry, Meghan, permanecerá na Califórnia com seus filhos Lilibet e Archie, cujo quarto aniversário coincide com o dia da coroação.

Os líderes políticos da Venezuela, Rússia, Belarus, Irã, Mianmar, Afeganistão e Síria não foram convidados. Nicarágua e Coreia do Norte só receberam convites para os chefes de suas representações diplomáticas.

A maioria dos duques britânicos. Estes costumavam comparecer vestidos com trajes de coroação e coroas, mas foram afetados pelo desejo de Charles III de que a lista de convidados fosse "meritocrática e não aristocrática".

Sarah Ferguson, ex-esposa do príncipe Andrew, irmão do rei, com quem ainda mora na propriedade da família real em Windsor e que repetidamente envergonhou a monarquia, também não recebeu convite.

Lady Pamela Mountbatten, filha do tio-avô e mentor de Charles III, o conde Mountbatten de Mianmar, que foi dama de honra no casamento de Elizabeth II com Philip em 1947, também não comparecerá.

