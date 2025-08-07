Qui, 07 de Agosto

ASSASSINATO

Quem é a brasileira acusada de matar 5 filhos e presa em Portugal

Gisele de Oliveira teria envenenado as crianças com idades entre 10 meses e 3 anos; defesa não foi localizada

Gisele Oliveira foi presa em Coimbra acusada de matar cinco filhos por envenenamento.Gisele Oliveira foi presa em Coimbra acusada de matar cinco filhos por envenenamento. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gisele de Oliveira, 40 anos, foi presa nesta quarta-feira, 6, em Portugal, suspeita de assassinar cinco dos sete filhos biológicos. A suspeita é de envenenamento. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), todos com idades entre 10 meses e 3 anos.

Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2023 em Minas Gerais e, na época, não teriam levantado nenhuma suspeita. A reportagem não localizou a defesa de Gisele.

De acordo com a Polícia Judiciária de Portugal, Gisele fez a "administração intencional e reiterada, de substâncias sedativas que alegadamente provocaram a morte a cinco dos seus filhos menores". Ainda segundo as autoridades portuguesas, "todas as mortes ocorreram em circunstâncias similares, em período noturno e sem a presença de testemunhas."

O depoimento da mãe de Gisele, que, desconfiada, denunciou a própria filha às autoridades brasileiras, deu novos rumos às investigações. Gisele estaria desde abril deste ano, em Portugal, para onde fugiu.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Polícia Civil de Timóteo, com apoio da Delegacia Regional de Ipatinga e supervisão do 12º Departamento de Polícia da mesma cidade. A prisão foi realizada pela Polícia Portuguesa, na cidade de Coimbra, após articulação da PCMG com o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal.

Caso seja condenada por todos os crimes, as autoridades brasileiras estimam uma pena que pode chegar a 154 anos de prisão.
 

