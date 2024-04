A- A+

ARGENTINA Quem é a comediante Fátima Florez, ex de Javier Milei e imitadora de Cristina Kirchner Artista argentina começou sua carreira no teatro, antes de trabalhar na televisão, onde fez fama com imitação da vice-presidente

Agora ex-primeira dama da Argentina, a comediante Fátima Florez vivia um romance com o presidente Javier Milei, que anunciou nesta sexta-feira a separação. Fátima ficou conhecida pela sua imitação da vice-presidente Cristina Kirchner em um programa humorístico da TV argentina.

Conhecida pela imitação de Cristina Kirchner no programa "Periodismo Para Todos", de Jorge Lanata, a artista, cujo nome verdadeiro é María Eugenia Florez, deu seus primeiros passos quando ainda era muito jovem, em Olivos, sua terra natal. Lá ela fez suas primeiras imitações de professores e professoras para seus colegas de escola.

Ainda criança participou de um concurso onde imitiou a brasileira Xuxa, que teve uma versão de seu programa exibido na Argentina no início dos anos 90:

— Eu tinha 5 ou 6 anos. Fui a um casting e ganhei. Ganhei uma boneca —, disse em entrevista à Rádio Rivadavia.

Seus pais permitiram que ele se matriculasse em aulas de dança e teatro como hobby, mas não apoiaram a trajetória artística como saída profissional. Apesar disso, Florez iniciou sua carreira muito jovem, por volta dos 17 anos, quando participou de produções do diretor de teatro argentino Pepe Cibrián Campoy, com quem teve aulas. Acabou atuando como dançarina e assistente de coreografia em diversas produções suas, como O Corcunda de Paris, Drácula e Rei David. Nessa época ela ainda usava o nome María Eugenia.

Aos 19 anos teve que sair de casa por desaprovação dos pais e decidiu viajar para o Peru, onde participou da série de comédia La Paisana Jacinta, grande sucesso de televisão no país andino. Nessas latitudes conheceu o marido: o produtor Norberto Marcos, que também se tornou seu representante e sugeriu seu nome artístico, inspirado na Virgem de Fátima. A atriz adotou, então, o nome Fátima Florez.

Ao retornar à Argentina, participou como estrela principal da produção Revivamos el Concert, de Carlos Perciavalle, café-concerto realizado em 2005 no qual acompanhou o veterano intérprete do gênero, ao lado do dançarino Gustavo Moro. Na verdade, o chamado “rei do café-concerto” ainda é amigo de Florez e foi um dos que revelou aos meios de comunicação o romance nascente com Javier Milei. Naquela época, também dividiu o palco com Jorge Corona em El Viaje del Humor.

A sua carreira inclui também inúmeras aparições na televisão, onde esteve em programas com figuras como Gerardo Sofovich, Freddy Villarreal e Marley. Um de seus maiores sucessos na telinha foi em 2009, quando participou do ShowMatch, onde fez imitações dentro dos segmentos “Gran Cuñado” e “Gran Cuñado VIP”.

Mas o salto definitivo de Florez viria ao se passar pela então presidente Cristina Fernández de Kirchner no programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata. A intérprete passou três anos no programa, o que lhe rendeu três indicações ao prêmio Martín Fierro.





Junto a carreira televisiva, ela continuou ligada ao teatro com espetáculos próprios como Fátima Florez es Única, Fátima Para Todos, Fátima es Camaleónica. Obteve também inúmeras indicações e vários prêmios Tato, Carlos (concedido aos espetáculos Villa Carlos Paz) e Estrella de Mar. Seu relacionamento com Norberto Marcos chegou ao fim em abril de 2023.

Como começou o romance entre Milei e Florez

Mas o amor parece ter voltado à vida de Florez: desta vez, com Javier Milei, com quem mantém um relacionamento, anunciado por Marina Calabro no programa da Rádio Mitre, Lanata sin Filtro.

Os dois se conheceram em dezembro de 2022, quando participaram do programa de televisão de Mirtha Legrand. Naquele tradicional jantar televisionado, o candidato presidencial e a comediante estavam sentados um ao lado do outro. Lá eles protagonizaram uma divertida troca de palavras, em que o apresentador mediou entre as imitações de Fátima e as respostas políticas de Milei.

Na ocasião, as câmeras mostraram como eles se encaravam e como suas mãos se tocavam. Um dos momentos que mais chamou atenção desse encontro foi quando Florez imitou a apresentadora argentina Susana Giménez. Lá ele quis mostrar os anéis ao motorista e, para isso, inclinou-se com o corpo sobre o economista. “Olha, eu caio em cima do Javier”, disse ela com um sorriso no que muitos hoje veem como o início, ainda platônico na época, de seu romance.

Veja também

Israel Irã intercepta navio "vinculado" a Israel no Golfo