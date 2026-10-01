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Ministério Público do Rio Quem é a ex-secretária Roberta Oliveira, um dos alvos do MP que apura desvios de verbas da Educação Durante sua gestão, Secretaria Estadual de Educação contratou sem licitação e de forma irregular R$ 1,6 bilhão em obras em escolas

O Ministério Público do Rio (MPRJ) pediu à Justiça autorização para fazer buscas nos endereços da ex-secretária estadual de Educação Roberta Barreto de Oliveira e quebrar o sigilo de suas contas no Google, na Apple e na Meta. Roberta foi secretária de Educação durante a gestão do ex-governador Cláudio Castro Segundo as investigações, conduzidas pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, ela teria direcionado contratos de reforma de escolas estaduais e depois escondia o dinheiro desviado. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo do Estado, que audita os contratos, estima que as contratações irregulares tenham chegado a R$ 1,6 bilhão entre 2023 e 2025.

Roberta é de Duque de Caxias. Entrou no serviço público em março de 1998, aprovada em concurso para professora da rede municipal da cidade. No governo do estado, foi superintendente na Secretaria de Governo (Segov) em 2021 e 2022. Segundo o inquérito, nesse período tinha influência sobre o programa RJ para Todos, quando era superintendente da Marcha pela Cidadania e Ordem. A nomeação dela é atribuída ao ex-presidente da Alerj e deputado cassado Rodrigo Bacellar.

Em dezembro de 2025, Rodrigo Bacellar foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Unha e Carne, suspeito de ter vazado informações sigilosas sobre outra operação policial que levou à prisão do então deputado estadual TH Joias, associado ao Comando Vermelho.

Foi também na Segov que Roberta passou a trabalhar com o capitão do Corpo de Bombeiros Yurie Lopes Fonseca Ormonde André. Ele vive com a filha dela, Rhaizza Barreto Oliveira de Brito, com quem tem dois filhos. Os investigadores descrevem Yurie como "braço direito" da ex-secretária desde 2021.

Roberta foi nomeada secretária de Educação em 10 de março de 2023, saindo em 24 de fevereiro deste ano, a pedido. De acordo com reportagem do RJTV, uma semana depois de sua nomeação, foi aberto na pasta um processo para autorizar Yurie a usar e dirigir veículos da secretaria. Quando os policiais tentaram consultar esse processo no sistema, o acesso estava bloqueado.

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