Quem é a mãe de Preta Gil, Sandra Gadelha

Preta Gil, que morreu neste domingo por complicações de um câncer, aos 52 anos, foi a quarta filha de Gilberto Gil, a segunda do segundo casamento do cantor. Em 1969, o músico casou-se com Sandra Gadelha, com quem viveu até 1980. Os dois foram pais também de Pedro, que nasceu em 1970, em Londres, durante o exílio do músico na ditadura militar, e morreu em 1990, num acidente de carro no Rio; e Maria, nascida em Salvador em 1976. Preta morreu neste domingo, aos 50 anos, em decorrência de complicações de câncer de intestino.

Sandra casou-se com Gil em março de 1969 e, em julho, já partiu com ele para Londres. Em 1972, ela e o marido voltaram para o Brasil, direto para Salvador, mas, meses depois se estabeleceram no Rio, onde Preta nasceu em agosto em 1974.





A mãe de Preta Gil é irmã de Dedé Veloso, primeira mulher de Caetano, um dos melhores amigos de Gil e com quem ele partiu para o exílio na Inglaterra. Maria Bethânia deu a Sandra o apelido de Drão, que, em 1982, virou uma das músicas mais conhecidas do cantor. Mas "Drão" não foi a primeira homenagem do música à mãe de Pedro, Preta e Maria. "Sandra", do disco "Refavela" (1977), também é uma homenagem a ela — e a uma homônima também. "Mas o que ninguém sabe, e que não se revela de nenhuma maneira na canção, é que há duas Sandras, a que é mencionada no fim e a do título, que não se refere à Sandra com quem eu era casado, mas a uma menina linda, maravilhosa, também chamada Sandra, que tietava o Caetano em Curitiba", escreveu Gil no livro "Todas as Letras".

