Quem é a veterinária suspeita de mandar matar sua ex-namorada professora

A médica veterinária Fernanda Loureiro Fazio, 45 anos, foi presa nesta sexta-feira (9) pela Polícia Civil de São Paulo após ter ordem de prisão preventiva decretada pela Justiça por suspeita de ser mandante da morte de sua ex-companheira, a professora Fernanda Reinecke Bonin, de 42 anos, encontrada morta nas imediações do autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, em 28 de abril.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa da veterinária. Em depoimentos prestados à polícia, Fernanda Fazio negou envolvimento na morte da ex.



Fernanda Fazio é formada desde 2003 e trabalha em uma clínica veterinária em Santo Amaro, também na zona sul da capital paulista. Em seu perfil profissional, ela afirma ter especialização em cirurgia e oftalmologia e "experiência em coordenação de equipe e gerência hospitalar".

Fernanda Bonin era formada em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP) e dava aulas na Beacon School, colégio particular de ensino infantil, fundamental e médio de alto padrão na capital paulista.

Segundo a polícia, o casal ficou junto durante cerca de oito anos e teve dois filhos usando técnicas de reprodução assistida, mas estava separado há cerca de um ano. As duas mulheres seguiam oficialmente casadas e faziam terapia de casal, na tentativa de reatar. Elas mantinham contato pacífico também por causa dos dois filhos, que se revezavam com as mães.

Fernanda Bonin foi encontrada morta estrangulada, e seu corpo foi localizado pela Polícia Militar após denúncia anônima.





