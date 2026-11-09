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ESPIONAGEM Quem é Alice Huang, chinesa acusada de espionar CEO da Nvidia CHinesa teria ocupado um alto cargo na Megaspeed International, empresa de centros de dados em Singapura

A empresária chinesa Alice Huang é acusada de espionar, para Pequim, Jensen Huang — CEO da Nvidia, a gigante americana de chips de inteligência artificial —, com quem mantinha um relacionamento amoroso, segundo informações da imprensa.

Os dados públicos sobre ela, também conhecida como Huang Le, são escassos; ela teria ocupado um alto cargo na Megaspeed International, empresa de centros de dados em Singapura.

Quem é Alice Huang?

Segundo o The New York Times, Alice Huang é uma cidadã chinesa recrutada por Pequim para coletar informações de inteligência sobre o CEO da Nvidia. O jornal foi o primeiro a revelar a suposta trama.

Apesar do mesmo sobrenome, Huang não tem parentesco com o executivo de 63 anos, nascido em Taiwan, que comanda a empresa de maior valor de mercado do mundo.

Segundo o The New York Times, Alice Huang fala bem inglês e possui contatos de alto nível no setor de chips para inteligência artificial — área estratégica, com possíveis aplicações militares, na qual Estados Unidos e China competem.

Uma busca na internet localizou um perfil de Alice Huang, acompanhado de uma fotografia, em uma base de dados chinesa de fundos de investimento. De acordo com esse perfil, ela trabalhou no banco HSBC e como jornalista nos veículos chineses CCTV e Hunan TV.

A AFP não conseguiu confirmar este conteúdo ou quem o elaborou.

Qual a relação entre eles?

Veículos de imprensa afirmaram, na semana passada, que Alice Huang e o CEO da Nvidia mantinham um relacionamento muito próximo.

No domingo, Jensen Huang disse aos seus funcionários que lamentava "profundamente" ter sido "infiel" à sua esposa.

No LinkedIn, uma fotografia de um evento realizado em 2024 parece mostrá-lo ao lado de uma mulher de cabelos longos que parece ser Alice Huang.

No ano seguinte, ambos compareceram a um jantar organizado por Jensen Huang em um restaurante chinês em Taipé. Jornalistas registraram Jensen Huang e uma mulher identificada como Alice Huang conversando com outras pessoas.

Também foram captadas imagens de Jensen Huang abraçado a Alice Huang, que lhe dá um beijo na bochecha. Mais tarde, ambos deixam o restaurante no mesmo carro.

O que é a Megaspeed?

Segundo o The New York Times e o The Wall Street Journal, autoridades americanas concluíram, no ano passado, que Alice Huang espionava Jensen Huang.

Alice Huang ocupava um alto cargo na Megaspeed International, empresa de centros de dados que fornece capacidade de processamento para outras companhias treinarem e executarem sistemas de inteligência artificial.

No LinkedIn, a empresa menciona escritórios em Singapura, Malásia e Indonésia, com dois a dez funcionários e 25 "membros associados".

Quando a AFP ligou para o número que consta no site da Megaspeed, a pessoa que atendeu disse que não conhecia a empresa e que o número pertencia a uma linha residencial.

Megaspeed ajudou a China a contornar restrições americanas

Os Estados Unidos limitam as exportações para a China dos chips mais avançados da Nvidia por motivos de segurança nacional e para preservar a vantagem competitiva americana em inteligência artificial.

Segundo o The New York Times, o governo americano investigava, desde 2024, o possível papel da Megaspeed no envio de chips da Nvidia para a China. Autoridades de Singapura também teriam investigado a empresa e interrogado Alice Huang em 2025.

No ano passado, a Bloomberg News informou sobre uma investigação em Singapura sobre a Megaspeed, devido ao suposto contrabando de chips da Nvidia para a China.

Em dezembro de 2025, a Megaspeed afirmou que as informações publicadas pela Bloomberg "contêm dados equivocados e insinuações incorretas, incluindo sugestões de que poderíamos ter participado de transferências ilegais de chips".

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