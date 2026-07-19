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Estados Unidos Quem é Andrew Tate, líder do movimento redpill preso em Miami Influenciador autoproclamado 'misógino' foi detido com seu irmão mais novo a pedido do Reino Unido, que solicitou a extradição dos dois por acusações de estupro, tráfico de pessoas e agressão

O influenciador Andrew Tate e seu irmão mais novo, Tristan, foram presos neste sábado em Miami, segundo confirmação do Serviço de Delegados dos Estados Unidos à agência AFP. A prisão ocorreu a pedido do Reino Unido, que solicitou a extradição dos dois por acusações de estupro, tráfico de pessoas para exploração sexual e agressão.

"Decidimos denunciar Andrew e Tristan Tate por novos crimes, incluindo crimes relacionados à posse e produção de imagens indecentes de um menor", afirmou Malcolm McHaffie, chefe da divisão de crimes especiais do Serviço de Promotoria da Coroa britânica (CPS, na sigla em inglês).

Andrew Tate é uma figura popular do movimento redpill, movimento conspiracionista e masculinista da ultradireita, nas redes sociais.

Ex-kickboxer, ele começou a ganhar notoriedade após ser campeão mundial de kickboxing quatro vezes. Alcançou a fama em 2016 quando apareceu no reality show "Big Brother" do Reino Unido, mas foi expulso depois de um vídeo mostrá-lo atacando uma mulher.

Banido do Instagram e do TikTok, ele ainda reúne mais de 10,8 milhões de seguidores no X (antigo Twitter), onde publica conteúdos frequentemente classificados como homofóbicos e racistas. Em seus vídeos, exibe um estilo de vida de luxo, com carros esportivos, jatos particulares e iates.

Andrew e seu irmão Tristan têm dupla cidadania britânica e americana e são apoiadores declarados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os dois viveram durante anos na Romênia, para onde Andrew se mudou após iniciar um negócio de webcams no Reino Unido. A Justiça romena os acusa de terem criado, em 2021, ao lado de duas mulheres, uma organização criminosa com ramificações na Romênia e no Reino Unido para explorar sexualmente diversas vítimas, incluindo menores.

Eles chegaram a ficar presos por alguns meses antes de serem autorizados a deixar o país, em fevereiro de 2025, rumo aos Estados Unidos.

No início deste ano, a polícia de Hertfordshire, ao norte de Londres, anunciou a reabertura de uma investigação sobre denúncias de estupro e agressão sexual feitas por várias mulheres contra Andrew Tate entre 2014 e 2015.

Os irmãos também respondem a acusações de estupro, tráfico de pessoas, evasão fiscal e lavagem de dinheiro em diferentes investigações conduzidas por autoridades britânicas.

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