queda de avião Quem é Arni Alberto Spiering, dono de avião que caiu em MT Segundo a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, não há sobreviventes do acidente

Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira, 15, na zona rural do município de Apiacás, em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, o avião estava registrado em nome de Arni Alberto Spiering, de 69 anos, possivelmente uma das vítimas do acidente.



Na aeronave estavam ainda outros três passageiros e o piloto, identificado como Helder de Souza, de 44 anos.

O União Esporte Clube, presidido por Arni Alberto Spiering em 2010, ano do único título da equipe no Campeonato Mato-grossense, publicou nota nas redes sociais lamentando o acidente com o empresário.



"É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para o nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis. O senhor Arni Alberto foi presidente do nosso time e uma pessoa importante para a história do clube, além de um apaixonado pelo vermelhinho. A tragédia também ceifou a vida de dois dos seus netos, torcedores fiéis do União. Nos solidarizamos com a família e amigos por tamanha perda".

O CRB também lamentou o ocorrido em publicação no X (antigo Twitter). "O Clube de Regatas Brasil lamenta profundamente o falecimento do ex-presidente do União Rondonópolis, Arni Alberto Spiering, e dos outros tripulantes que estavam no acidente, inclusive dois de seus netos. A diretoria do CRB se solidariza com os familiares e amigos pela perda."

A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat) se solidarizou com as famílias, funcionários e amigos das vítimas.



"A Aprosmat lamenta profundamente o falecimento dos senhores Arni Alberto Spiering e do senhor Ademar de Oliveira de Júnior em decorrência de um acidente aéreo na cidade de Apiacás (MT). Também foram acometidos pelo acidente o piloto da aeronave e dois netos do senhor Arni Spiering. Diante dessa perda, a diretoria da APROSMAT se solidariza com todas as famílias, funcionários e amigos".

Segundo a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, não há sobreviventes do acidente. "A aeronave explodiu na queda, ocorrida em uma área de mata na zona rural, a 80 quilômetros da cidade de Apiacás. Informações preliminares coletadas pela Polícia Civil indicam que, a princípio, cinco pessoas estavam na aeronave de prefixo PS-AAS que caiu nesta manhã. Não há sobreviventes."

O avião tinha oito lugares, sendo sete para passageiros, e foi fabricado em 2010, conforme a polícia. Apiacás, local do acidente, fica a 964 quilômetros de distância da capital Cuiabá

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Brasília, foram acionados, para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave.



