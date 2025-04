Quem é Carlo Acutis, santo "millennial" que teve canonização adiada por morte de Papa Francisco?

A- A+

A morte de Papa Francisco nesta segunda-feira, aos 88 anos, dá início a uma série de ritos na Igreja Católica, mas também pausa um processo aguardado por milhares de fiéis: a canonização do italiano Carlo Acutis. Conhecido como “influenciador de Deus”, a canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, próximo domingo, no Vaticano, quando ele se tornaria o primeiro “santo millennial” da Igreja Católica.

Entretanto, após a morte de Francisco, a cerimônia foi adiada, segundo comunicado oficial da Santa Sé. Uma nova data para o rito ainda será divulgada.





Quem foi Carlo Acutis?

Nascido em Londres no ano de 1991, em uma família italiana pouco praticante, Carlo cresceu em Milão e passava as férias na casa de verão da família em Assis, na Úmbria, região central da Itália. Morreu em 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia.

Desde muito jovem, demonstrou grande fervor religioso, frequentando missas diárias e realizando ações de caridade, como levar comida a pessoas em situação de rua.

Muito talentoso em informática, Carlo usava a internet como ferramenta de evangelização, criando uma exposição digital sobre os milagres eucarísticos. Esse trabalho lhe rendeu apelidos como “ciberapóstolo” e “Geek de Deus”. Em 2020, foi beatificado após o reconhecimento do primeiro milagre: a cura de um menino brasileiro com uma malformação rara no pâncreas, atribuída à intercessão do jovem.

O segundo milagre, condição necessária para a canonização, foi a cura de uma estudante costa-riquenha que sofreu um grave acidente. Com a confirmação do milagre pelo Papa, Carlo tornou-se apto a ser oficialmente declarado santo. Seu corpo, exposto desde 2022 no Santuário da Despojamento, em Assis, atrai milhares de peregrinos comovidos, que se surpreendem com o estado de conservação, resultado de técnicas de embalsamamento.

Assis, historicamente ligada a São Francisco e Santa Clara, agora também é ponto de peregrinação por causa de Carlo. Só em 2024, a cidade recebeu cerca de um milhão de visitantes. O bispo Domenico Sorrentino, da diocese local, destaca a espiritualidade contemporânea de Carlo e sua conexão com a juventude atual, sendo nomeado patrono da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa.

Às vésperas da canonização, surgiram polêmicas envolvendo a venda online de supostas relíquias do jovem, como um leilão oferecendo uma mecha de seu cabelo por 2 mil euros. A diocese de Assis acionou o Ministério Público de Perugia para investigar o caso.

O bispo Sorrentino declarou, em nota: “Não sabemos se as relíquias são reais ou falsas, mas, mesmo que tudo fosse inventado, se houvesse engano, estaríamos na presença não apenas de uma fraude, mas também de um insulto ao sentimento religioso”.

Apesar dos desafios e do adiamento da cerimônia, a figura de Carlo Acutis continua a inspirar fiéis pelo mundo. Sua mãe, Antonia Salzano Acutis, lembra com emoção do filho como um menino generoso e profundamente conectado à fé, que demonstrava desde cedo uma espiritualidade intensa e um olhar voltado ao próximo.

— Eu sentia que ele era especial. Aos nove anos, ajudava pessoas em situação de rua, levando comida. Ele dizia: “Eu tenho tudo, essas pessoas não têm nada, como pode ser?” — conta ela à AFP, no jardim da fundação dedicada ao filho, na parte alta da cidade.

