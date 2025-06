Quem é Denis Kopanev, o turista de Londres que está desaparecido no Rio

A- A+

O britânico Denis Kopanev, desaparecido no Rio desde a última segunda-feira, tem 33 anos e uma trajetória com formação acadêmica e carreira no mercado financeiro. Segundo seu perfil no LinkedIn, ele é graduado em Economia e Finanças pela The London School of Economics and Political Science (LSE) entre 2009 e 2012. Também cursou Economia na Higher School of Economics, na Rússia, de 2008 a 2012. Desde 2020, atua como gerente na gestora Millennium, em Londres.

Denis chegou ao Rio no domingo, após viagem pela Amazônia e por pontos turísticos de Minas Gerais, em mais uma de suas viagens ao Brasil, país que costuma visitar a cada três ou quatro meses. Durante sua estadia na cidade, ele se hospedou em uma casa na Gávea, na Zona Sul, de onde saiu na noite de segunda-feira, por volta das 20h30, usando boné preto, roupa em tom bege e carregando uma sacola na mão direita, conforme registrou uma câmera de segurança. Desde então, não foi mais visto.





Seus pertences e o passaporte foram deixados no local da hospedagem. A viagem incluía ainda um deslocamento para São Paulo, onde encontraria um amigo antes de seguir para Fernando de Noronha e outras cidades do Nordeste para depois retornar a Londres, na Inglaterra.

Preocupados com a falta de contato, amigos acionaram a Polícia Civil do Rio e informaram os parentes de Denis, que vivem na Rússia. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros investiga o caso e diz que está fazendo diligências.

Benone Moura, brasileiro e um dos melhores amigos de Denis, conta que o rapaz está em viagem pela América do Sul e ama o Brasil:

— Ele vinha mais ao Brasil do que eu, que sou brasileiro. Ele adora a nossa cultura, as paisagens, e, com toda a certeza, entende como as coisas funcionam por aí, sabe como se portar — compartilhou de Manhattan, em Nova York, onde mora atualmente.

Como ajudar

O Disque Denúncia pede a colaboração da população com informações que possam ajudar a localizar o turista. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos seguintes canais:

Central de Atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Desaparecidos: (21) 98849-6254

WhatsApp Anonimizado: (21) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Instagram: @desaparecidos.disquedenunciarj

Facebook: desaparecidos.disquedenunciarj

Veja também