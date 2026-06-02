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Estados Unidos Quem é e o que pensa o deputado escolhido por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil Durante seu mandato, o deputado afirma ter sido "fundamental na defesa de leis importantes relacionadas ao bem-estar infantil, saúde, estabilidade familiar, educação e integridade eleitoral"

O deputado estadual Daniel Perez foi indicado na segunda-feira, dia 1º, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o cargo de embaixador no Brasil. A nomeação ainda precisa ser aprovada pelo Senado dos EUA.

Filho de cubanos, Perez tem 38 anos e nasceu em Nova York. A família se mudou para Westchester, no condado de Miami-Dade, na Flórida, quando ele tinha apenas seis anos. Ele é casado e pai de três filhos.

Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Loyola University New Orleans e atuou como consultor jurídico. Filiado ao Partido Republicano, Perez foi eleito para a Câmara dos Representantes da Flórida em 2017, após uma campanha que, segundo ele, foi baseada em "responsabilidade, impostos mais baixos, menos intervenção governamental e proteção de nossas comunidades".

Durante seu mandato, o deputado afirma ter sido "fundamental na defesa de leis importantes relacionadas ao bem-estar infantil, saúde, estabilidade familiar, educação e integridade eleitoral"

Ele presidiu comissões antes de ser nomeado presidente da Câmara dos Representantes da Flórida, cargo que ocupa até o fim do mandato. Perez também diz buscar abordar "questões críticas relacionadas à saúde, infraestrutura, moradia acessível e seguro imobiliário".

Nas redes sociais, demonstra apoio a Trump e ao movimento "Make America Great Again" ("Faça a América Grande Novamente", na tradução livre).

Em janeiro, Perez compartilhou no X um vídeo em que o secretário de Estados dos EUA, Marco Rubio, que também é filho de cubanos, fala sobre os motivos que levam os EUA a desejarem uma mudança de regime em Cuba.

It’s refreshing to have someone speak with such direct, moral clarity about the need for change in Cuba. Thank you Secretary @marcorubio for your service to this nation and commitment to freedom! https://t.co/myQwpzWjWf — Daniel Perez (@Daniel_PerezFL) January 29, 2026

"É revigorante ter alguém falando com tamanha clareza direta e moral sobre a necessidade de mudança em Cuba", escreveu Perez na legenda da publicação.

Em outra postagem, o deputado comentou a decisão de renomear um trecho da Southern Boulevard, em Palm Beach, em homenagem a Trump.

"Foi um privilégio incrível hoje estar ao lado dos meus colegas para homenagear o presidente Donald Trump, que transformou o mundo ao priorizar a paz e revitalizou o espírito americano ao defender o bom senso", afirmou.

Perez também apoiou a operação americana que resultou na captura do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em 3 de janeiro.

"Hoje, o presidente Donald Trump tomou medidas decisivas para trazer paz e segurança ao nosso hemisfério e desferir um golpe significativo contra os cartéis de drogas que lucram com a morte e a destruição de vidas americanas", disse. "Sou grato a todo o pessoal dos EUA por sua bravura e dedicação à liberdade."

O deputado também se manifestou contra a eleição do democrata Zohran Mamdani para o cargo de prefeito de Nova York, no fim do ano passado.

"Com o resultado desta noite em Nova York, o presidente Donald Trump é a última linha entre os residentes de Nova York e uma agenda socialista que destruirá famílias trabalhadoras e levará à destruição de um dos maiores motores econômicos da América", escreveu ele no X após a vitória de Mamdani. "Grato que o presidente se posicionará na brecha entre prosperidade e ruína "

A embaixada dos EUA em Brasília está sem embaixador titular desde janeiro de 2025, quando Elizabeth Bagley, indicada por Joe Biden, encerrou seu mandato antes da posse de Trump. Desde então, o posto era conduzido por encarregados de negócios.

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