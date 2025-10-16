A- A+

RETRATO HISTÓRICO Quem é ela? Séculos depois, nova teoria pode revelar identidade da 'Moça com Brinco de Pérola' Historiador britânico aponta filha de patronos como possível modelo e analisa simbolismo religioso por trás do icônico retrato

Quem é a garota por trás do olhar mais famoso da arte holandesa? Durante séculos, o retrato de Johannes Vermeer, “Moça com Brinco de Pérola” (1665), encantou o mundo e manteve em segredo a identidade de sua protagonista.

Entre especulações que iam de filha do artista a criada da família, o mistério parecia impossível de decifrar — até que o historiador de arte Andrew Graham-Dixon propôs uma nova teoria, agora publicada no The Sunday Times.

Segundo Graham-Dixon, a garota retratada não era Maria, filha de Vermeer, nem uma de suas criadas, como sugeriam estudos anteriores.

Em vez disso, ele aponta para Magdalena van Ruijven, filha dos patronos Pieter Claesz van Ruijven e Maria de Knuijt, que encomendaram diversas obras do pintor.

Magdalena tinha cerca de 12 anos na época da criação do quadro, idade coerente com o retrato, e estava ligada aos valores religiosos dos pais, pertencentes ao grupo cristão dos Remonstrantes.

Um retrato com propósito

O historiador sugere que a obra poderia ter marcado um rito de passagem importante para Magdalena, possivelmente ligado ao batismo ou a compromissos religiosos assumidos na adolescência.

“Pode ter sido feito antes ou depois do batismo, então provavelmente foi concluído em algum momento de 1667 ou 1668”, afirma Graham-Dixon.

Graham-Dixon acredita que Vermeer também inseriu um simbolismo religioso no quadro, inspirado na história de Maria Madalena.

O pintor já havia explorado essa narrativa em outras peças encomendadas pelos Van Ruijven, e a expressão da jovem no retrato refletiria o momento em que Maria Madalena percebe a ressurreição de Jesus — um instante de surpresa e reconhecimento.

Nem todos os especialistas concordam com essa interpretação. Ruth Millington, autora de Muse: Uncovering the Hidden Figures Behind Art History's Masterpieces, lembra que a arte nem sempre é biográfica.

“Especialistas como a Dra. Judith Noorman já argumentaram que a filha do patrono de Vermeer era a verdadeira Moça com Brinco de Pérola. Artistas gostam de nos manter na dúvida, e é isso que nos faz voltar a olhar o quadro”, disse ao Daily Mail.

Seja como for, a identificação de Magdalena van Ruijven acrescenta uma nova camada de história à obra mais famosa de Vermeer.

Entre debates acadêmicos e olhares curiosos, o retrato continua a encantar gerações, mantendo viva a magia do mistério que o envolve há mais de 350 anos.

