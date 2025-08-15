A- A+

PRISÃO DE HYTALO SANTOS Quem é Euro, marido de Hytalo Santos, preso em São Paulo junto com o influenciador Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais

Israel Nata Vicente, marido de Hytalo Santos, foi preso junto com o influenciador na manhã desta sexta-feira (15), em São Paulo.



Conforme o Ministério Público da Paraíba (MPPB), os mandados de prisão foram expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bayeux.



Também influenciador, Vicente é conhecido nas redes sociais como Euro. Os dois são suspeitos de explorar crianças e adolescentes nas redes sociais. A defesa deles não foi localizada.

Hytalo foi alvo principal do youtuber Felca em denúncias sobre adultização na semana passada.

Assim como o marido, Israel também teve sua conta do Instagram desativada. A plataforma removeu, no último sábado (9), o perfil de Euro poucas horas após ele publicar uma mensagem em defesa de Hytalo.

Em seu story, na ocasião, Israel Vicente escreveu:

"Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?".

Poucas horas após a publicação, o perfil de Euro também foi retirado do ar.

Hytalo e Euro se casaram em 30 de novembro de 2023. O convite de casamento acompanhava um iPhone 15 Pro Max gratuito para cada convidado.

Na época, o influenciador revelou ter investido R$ 700 mil só nos convites e aproximadamente R$ 4 milhões na comemoração.

