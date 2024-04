A- A+

câncer Quem é Isabel Veloso, jovem de 17 anos com câncer terminal que compartilha sua história nas redes Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, a adolescente mostra sua rotina, realizações, como seu casamento, e a convivência com a doença

Aos 17 anos, a jovem Isabel Veloso enfrenta um câncer terminal e, segundo os médicos, tem apenas 4 a 6 meses de vida. Nas redes sociais, a adolescente nascida no Paraná compartilha com o púlico sua rotina de combate à doença e suas conquistas, como a aprovação na universidade, o noivado e os preparativos para o casamento.

Ainda aos 15 anos, ela foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, um câncer do sangue com origem no sistema linfático. Isabel chegou a fazer quimioterapia e transplante de medula óssea, e, em novembro de 2023, alcançou a cura. No entanto, apenas três meses depois, a doença voltou de forma mais agressiva. De acordo com ela, os exames apresentaram um tumor de 17 centímetros que pega parte do coração e pulmão.

Diagnóstico paliativo

No dia 1º de março, a jovem contou aos seguidores que recebeu o diagnóstico paliativo dos médicos, com uma previsão de apenas alguns meses de vida. Em uma publicação, ela se declarou ao então namorado, Lucas Borbas.

“Dessa vez o câncer conseguiu. Apenas desejo que esses próximos e últimos 6 meses sejam os mais felizes e mais sinceros dos nossos corações. Meu amor, hoje eu entendo que não vim ao mundo para ser curada, mas para curar”, começou. “Mas, mesmo assim, saiba que você foi a cura mais bonita da minh’alma. Eu o amo, mais que tudo que possa existir nessa terra. Meu eterno marido, namorado, melhor amigo fiel e companheiro. Até que a morte nos separe. Desde sempre e para sempre. Eu te amo, Lucas Borbas", escreveu ela.

Após ser acusada por internautas de estar mentindo sobre o estágio da doença, a jovem se viu na obrigação de compartilhar o laudo que recebeu dos médicos. "Eu não preciso provar nada pra ninguém, mas to cansada de tanta fake news envolvendo meu nome", escreveu ela.

No documento médico compartilhado por ela, os especialistas atestaram que Isabel Veloso “Linfoma de Hodgkin sem resposta ao tratamento quimioterápico”. O texto ainda relatou que a paciente está “em cuidados paliativos exclusivos” para focar em controlar e aliviar os sintomas.

Segundo os médicos, a localização do tumor é a principal causa dos sintomas, no mediastino. O local é um espaço entre os dois pulmões, no centro do tórax, onde estão a traquéia, o coração, o esôfago, o timo e parte dos sistemas nervoso e linfático.

Realizando sonhos

Entre a cura e o novo diagnóstico, Isabel se formou na escola e foi aprovada na universidade de psicologia. Ao lado dos amigos de colégio, ela comemorou o resultado do vestibular.

Após a notícia do retorno da doença, Isabel iniciou uma jornada para viver novas experiências e realizar sonhos. Além de viagens ao lado do namorado e da família, para conhecer novos lugares e "aproveitar o tempo", ela e Lucas decidiram se casar.

"Quero que saiba que você é a protagonista da minha vida, o enredo que dá sentido a cada página virada. Nosso amor é como um roteiro bem escrito, cheio de surpresas, reviravoltas e, acima de tudo, um final feliz garantido", escreveu ele, em uma dedicatória à Isabel, poucos dias antes do pedido de noivado.

"Que nossa história continue sendo tão encantadora e inspiradora quanto os filmes românticos que tanto amamos. Estou ansioso para viver cada novo capítulo ao seu lado, compartilhando momentos de amor, paixão e cumplicidade", disse ele.

No dia 23 de março, o jovem casal anunciou a futura união, que era um sonho de Isabel. Os dois vão se casar no dia 13 de abril, e a festa será realizada no domingo seguinte, dia 22. Segundo a jovem, Lucas tem sido seu companheiro ao longo dos anos de tratamento, dos desafios proporcionados pela doença.

Para selar a união, os dois fizeram uma tatuagem em conjunto, combinando as digitais dos dois em um formato de coração, com suas iniciais, a data do casamento e os dizeres: "Para sempre".

Tumor estabilizado

Na última semana, Isabel comunicou aos seus mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram que recebeu uma boa notícia ao fazer uma tomografia: a estabilização da doença.

“Fui fazer uma tomografia e estou bem feliz com o resultado, mostrou que o tumor está estabilizado no crescimento, ainda está pequeno, Graças a Deus, está dando tudo certo, quem sabe fico mais tempo por aqui. Estou muito feliz com isso. Queria agradecer vocês por cada mensagem de carinho que recebi antes de realizar a tomografia”, disse.

