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ESTADOS UNIDOS

Quem é James Talarico, democrata que encerrou jejum de décadas no Senado pelo Texas

Antes de entrar na política, o candidato trabalhou como professor de inglês em escolas públicas, incluindo uma escola de ensino fundamental em San Antonio

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O candidato democrata ao Senado dos EUA, James Talarico, comemora com seus apoiadores após vencer a disputa no Texas durante uma festa de acompanhamento da apuração dos votos na noite da eleição de meio de mandatoO candidato democrata ao Senado dos EUA, James Talarico, comemora com seus apoiadores após vencer a disputa no Texas durante uma festa de acompanhamento da apuração dos votos na noite da eleição de meio de mandato - Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

O democrata James Talarico, de 37 anos, venceu a disputa pelo Senado dos Estados Unidos no Texas e encerrou uma sequência de quase quatro décadas sem que o Partido Democrata elegesse um representante do estado para a Casa. Ele derrotou o republicano Ken Paxton, procurador-geral do Texas e aliado do presidente do país, Donald Trump. A vitória também representa a primeira conquista democrata em uma eleição estadual no Texas desde 1994

Nascido em Round Rock, nos arredores de Austin, Talarico é formado pela Universidade do Texas em Austin e tem mestrado em políticas educacionais pela Universidade Harvard. Antes de entrar na política, trabalhou como professor de inglês em escolas públicas, incluindo uma escola de ensino fundamental em San Antonio.

A experiência na educação influenciou sua atuação política. Talarico foi eleito para a Câmara dos Representantes do Texas em 2018, aos 29 anos, e construiu sua trajetória com propostas voltadas à educação pública, à saúde e à redução do custo de vida. Entre as iniciativas que ajudou a aprovar estão medidas para limitar o preço da insulina, ampliar o acesso a creches e estabelecer um limite para o número de alunos por turma na pré-escola.

As buscas pelo termo "James Talarico" ganharam relevância nas últimas horas no Google Trends.

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O democrata também se apresenta como crítico da influência de grandes doadores e empresas sobre a política americana. Durante a campanha ao Senado, defendeu a redução dos custos para as famílias e usou o discurso contra a corrupção para atacar a trajetória de seu adversário.

A religião é outro aspecto de sua atuação pública. Estudante de um seminário presbiteriano, Talarico se identifica como cristão progressista e critica o nacionalismo cristão, além de defender a separação entre Igreja e Estado. Suas declarações sobre fé e política ganharam projeção durante a campanha, em um estado de forte tradição conservadora e religiosa.

A disputa foi uma das mais caras do ciclo eleitoral de 2026. Paxton recebeu o apoio de Trump depois de vencer a primária republicana contra o senador John Cornyn, que ocupava a cadeira desde 2002. A candidatura do procurador-geral foi marcada por controvérsias, incluindo um processo de impeachment aberto pela Câmara estadual em 2023, do qual foi absolvido pelo Senado do Texas.

Com a vitória, Talarico conquista uma cadeira em um estado historicamente dominado pelos republicanos e interrompe uma sequência de décadas sem vitórias de democratas em disputas pelo Senado no Texas.

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