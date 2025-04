Quem é João Ricardo Mendes, fundador da Hurb acusado de furtar obras de arte no Rio

A- A+

João Ricardo Mendes, fundador do Hotel Urbano que depois se transformou no Hurb , foi preso em flagrante nesta sexta-feira, acusado de furtar obras de arte de um hotel e de um shopping de luxo na Barra da Tijuca, no Rio.



A prisão ocorreu após a análise de imagens de segurança que mostram o empresário retirando esculturas e quadros de um escritório de arquitetura em um shopping.

Ao perceber a chegada dos policiais em sua residência, uma cobertura de luxo no mesmo bairro, Mendes tentou fugir, mas foi capturado no terraço do imóvel. No local, agentes encontraram três esculturas de cerâmica e um dos quadros furtados.







ma segunda pintura ainda não foi localizada. A motocicleta usada nos crimes, sem placa de identificação, também foi apreendida. Mendes foi levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, onde aguarda audiência de custódia. Todos os objetos foram entregues aos donos, segundo a polícia.

Empreendedor desde jovem, João Ricardo Mendes começou sua trajetória aos 18 anos, com uma barraca de bebidas na praia do Pepê, na Barra da Tijuca. Em 2011, aproveitando o boom do setor de turismo impulsionado pelas compras coletivas, fundou o Hotel Urbano com o irmão.



Em 2023, renunciou ao cargo de CEO do Hurb após se envolver em uma série de polêmicas, como interações agressivas com clientes em grupos de WhatsApp, onde chegou a chamar consumidores de "retardado" e "bundão". Apesar de ter deixado oficialmente o comando, continuou a influenciar decisões da empresa, como a demissão de 200 funcionários em 2025. No mesmo ano, afirmou que daria prioridade a reembolsos de clientes que falassem bem da marca. Até meados de abril, o Hurb acumulava mais de 34 mil processos judiciais no Rio, segundo reportagem do GLOBO.

Mendes também esteve envolvido em outra controvérsia em 2022, ao publicar um vídeo no qual aparece correndo atrás de Dom, filho de Luana Piovani e Pedro Scooby, com um lança-chamas de brinquedo, o que gerou forte indignação da atriz.

