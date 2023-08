A- A+

PRIMÁRIAS Quem é Karina Milei, a estrategista e irmã por trás do fenômeno que desafia a política argentina Confidente do deputado, ela trabalha com Milei há uma década

Karina Milei é a irmã mais nova de Javier, o grande vencedor das primárias argentinas, no domingo(14), que causou um terremoto na política do país. Tem 50 anos, dois a menos dois que o deputado, que completa 53 anos no mesmo dia do primeiro turno, em 22 de outubro. Os dois trabalham juntos há uma década. Antes, também estava envolvida nos negócios da família, mas hoje sua agenda está totalmente voltada para a carreira política de Milei.

— Ela é o ser humano mais maravilhoso do planeta — elogia o candidato.

Karina retribui e diz que admira o irmão. No domingo, no 21º andar do Hotel Libertador, eles acompanharam juntos a contagem dos votos que colocou seu partido, o Liberdade Avança (LLA, na sigla em espanhol), como a força política mais votada de todo o país.

"O chefe", como Milei a chama, é quem melhor o conhece e em quem ele mais confia. Funciona como um filtro e conhece seus gostos. Para Milei, tudo tem que ter a aprovação prévia de Karina. Entre outras coisas, é ela quem administra sua agenda, coordena suas palestras e conferências. Mas sua tarefa vai muito além da organização: ela é seu braço direito e a estrategista de sua campanha.

Em 2021, o acompanhou no caminho para deputado; agora a caminho da Casa Rosada. Tudo precisa da sua aprovação. De dentro do partido, dizem que é ela quem tem a última palavra.

— Você sempre tem que ter alguém a quem se reportar. No meu caso, me reporto à minha irmã — disse Milei ao LN+, após ser eleita deputado, em 2021. Hoje, Karina também se orgulha de estar “envolvida em todas as áreas”. Ela gosta de usar um café na Rua Vicente López, na esquina de sua casa, como escritório remoto.

Foi ela quem teve a ideia de sortear mensalmente o salário de Milei como deputado, ideia criticada tanto pelo partido governista quanto pela oposição, mas considerada um sucesso em sua base pela repercussão que gera.



Ela também foi idealizadora das aulas públicas com as quais Milei percorre o país, apesar de também terem que superar opiniões contrárias de alguns conselheiros, que consideravam que seria muito arriscado e provavelmente teriam pouca demanda.

Karina é quem pensa em Milei como uma marca. É ela quem idealizou a estética roqueira de cada apresentação do deputado. Pensa na encenação, nos vídeos, na música, na forma como o economista entra no palco.

— A minha irmã me espera sempre no palco porque ela é a grande arquiteta — disse o deputado ao LN+.

Ela faz isso há anos, desde que seu irmão estrelou o espetáculo teatral “O consultório de Milei”: era o nome por trás de tudo, desde a parte administrativa até o design dos folhetos.

Atrás das câmeras

Ela também cuida da sua imagem. Foi a irmã quem recomendou que ele abandonasse o desenho listrado nas roupas formais. Por isso, Milei comprou cinco ternos, em diferentes tons de cinza.

Karina também comanda o sorteio dos salários, ao lado do irmão.

— Falar com a Karina, é como falar comigo — costuma dizer Milei a quem o procura.

Quem os conhece diz que se complementam muito bem. Enquanto ele é o "animal político", ela é considerada "a alma do projeto".

— Isso não funcionaria se ela não estivesse lá — disse um dos líderes do partido.

Enquanto o irmão prefere ficar na frente das câmeras, Karina opta por ficar fora dos holofotes. Ela tenta se manter discreta apesar do boom de Milei e não quer falar dela com a imprensa. Uma das poucas vezes em que foi vista dando entrevistas foi quando o acompanhou ao debate.

Assim como o irmão, Karina também não tem filhos. Ele mora em um apartamento em Vicente López, a poucos quarteirões de seus pais. Depois de vários anos sem se falar, e depois de Milei afirmar que estavam mortos para ele, foi ela quem, com a ajuda de uma amiga, conseguiu reconciliá-los antes da pandemia.

A ponto de durante a quarentena o economista se mudou para a casa deles para ajudá-los. Karina cuidou de sua mãe e Milei de seu pai.

Eles cresceram em Villa Devoto, em uma família de classe média. Seu pai, Norberto, era motorista de ônibus e sua mãe, Alicia, dona de casa. Eles cursaram o ensino fundamental e médio no Instituto Cardenal Copello.

Artista de formação

Karina Milei é relações públicas e artista plástica. Fez vários cursos de arte e pinta. Também possui pós-graduação em eventos. Quem a conhece diz que ela leva jeito para trabalhos manuais. Também gosta de cozinhar, faz confeitaria e chegou a vender bolos. Recentemente, voltou a demonstrar sua habilidade quando Santiago Oría, o cineasta que acompanha Milei, fez um bolo com uma câmera para seu aniversário.

Sua irmã dela é a pessoa emocionalmente mais importante na vida de Milei, e também o acompanha em sua vida profissional há anos. Desde o início da campanha, repete que gostaria que ela o acompanhasse sempre, embora tenha evitado definir o cargo que ocuparia.

Alguns dias atrás, revelou:

— Se eu fosse presidente, acho que minha irmã faria o papel de primeira-dama — disse Milei, acrescentando: — Uma das piadas que fazemos é que ela fez tudo isso para virar primeira-dama.

