Quem é Luis Caputo, o "Messi das finanças" que será o novo ministro da Economia da Argentina

O economista Luis “Toto” Caputo, foi presidente do Banco Central e ministro das Finanças do governo do ex-presidente Mauricio Macri, com quem estudou no colégio de elite Cardenal Newman, em Buenos Aires.

Também é primo-irmão de Nicolás Caputo, empresário da construção civil e um dos melhores amigos do ex-presidente.

No governo Macri, Caputo assumiu a secretaria de Finanças em dezembro de 2015. Ele foi um dos defensores da divisão em dois do então ministério da Economia.

Este foi desmembrado em uma pasta da Fazenda e uma de Finanças. Caputo assumiu a segunda em 2017. No ano segunite, foi para o Banco Central, mas ficou apenas três meses no posto.

Caputo liderou o retorno do país aos mercados internacionais e assegurou financiamento externo à Argentina, após o calote herdado do governo de Cristina Kirchner. O feito lhe assegurou o apelido de "Messi das finanças".

Ao lado do então ministro da fazenda Alfonso Prat-Gay, ele foi uma das peças-chave na negociação com os chamados fundos abutres, que detinham uma parcela bilionária da dívida argentina.

