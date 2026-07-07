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Polícia Federal Quem é Márcio Canella, alvo da sexta fase da Operação Unha e Carne da PF Ele ao cargo de prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e é pré-candidato ao Senado

Alvo da sexta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal, nesta terça-feira (7), que mira uma organização criminosa suspeita de usar uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio para lavar dinheiro, Márcio Correia de Oliveira, o Márcio Canella (União Brasil), de 49 anos, foi eleito prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em 2024. No início deste ano ele renunciou ao cargo para concorrer ao Senado.

A vida política começou em 2012, quando Canella foi eleito vereador de Belford Roxo. Dois anos depois, elegeu-se deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Em 2016, foi eleito vice-prefeito de Belford Roxo. Dois anos depois, se reelegeu como deputado estadual.

Nas redes sociais, Canella causou polêmica ao postar vídeos nos quais denunciava milicianos de Belford Roxo. Num deles afirmou que os paramilitares montaram um esquema para cobrar taxas via Pix de moradores. Ele disse ter recebido denúncias de comerciantes. Segundo Canella sustentou à época, os criminosos estariam distribuindo cartões o número para o dinheiro ser depositado. Ele declarou ainda ter denunciado o caso ao Ministério Público do Rio e à Polícia Civil.

Anteriormente, ele havia citado um miliciano conhecido como Lobinho, que agiria em condomínios do programa Minha Casa, Minha Vida em Belford Roxo. Na ocasião, relatou que o grupo comandado pelo criminoso mandava desligar a água do Condomínio San Marino, no Bairro das Graças, para forçar os moradores a pagar propina. A denúncia dos moradores foi feita por meio do serviço chamado “Linha Direta com Canella”, que permite enviar mensagens de WhatsApp direto para a prefeitura.

O então prefeito também usou as redes para rebater supostos recados de criminosos que atuam em Belford Roxo. Ele publicou um vídeo para rebater uma mensagem sobre a suposta proibição de entrada no bairro Nova Aurora. O conteúdo, atribuído a um grupo criminoso identificado como “Bonde dos Crias”, dizia que veículos de aplicativo não poderiam acessar a região.

Na época da denúncia, Canella também afirmou que já havia acionado a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Ordem Pública e o comando do 39º BPM (Belford Roxo) para garantir a livre circulação de motoristas por toda a cidade.

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