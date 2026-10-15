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Polícia Federal Quem é Márcio Canella, segundo deputado estadual mais votado do Rio, preso em operação da PF O político é ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense

O segundo deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro, Márcio Correia de Oliveira, o Márcio Canella (União Brasil), foi preso na manhã desta quinta-feira na oitava fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal, que tem o objetivo de desarticular organização criminosa suspeita de utilizar de uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o esquema movimentou mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos.

A trajetória política de Márcio Canella começou em 2012, quando foi eleito vereador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Em 2016, foi eleito vice-prefeito do município e, em 2018, voltou a se eleger deputado estadual. Posteriormente, chegou à Câmara dos Deputados, em Brasília.

Em 2024, Canella foi eleito prefeito de Belford Roxo, mas renunciou ao cargo no início deste ano. À época, seu objetivo era disputar uma vaga no Senado pelo Rio. Porém, em agosto, anunciou em suas redes sociais que desistiu de concorrer a vaga ao Senado Federal e que tentaria novamente ser deputado estadual. No texto, o político afirmou que a decisão foi tomada para manter a atuação mais próxima da população da Baixada Fluminense.

"Decidimos que o melhor caminho, neste momento, é continuar ao lado de quem mais precisa. E por isso, disputarei um novo mandato de deputado estadual para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro", escreveu em um post em uma rede social.

A ação desta quinta-feira (15) não foi a primeira que resultou na prisão de Canella. Em julho deste ano, ele foi detido em flagrante por posse ilegal de arma durante a sexta fase da mesma operação. Na ocasião, policiais federais encontraram um fuzil no carro de Canella. O político afirmou que a arma não lhe pertencia.

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