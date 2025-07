A- A+

RIO DE JANEIRO Quem é Menor Piu: adolescente que fugiu da polícia após confusão com Oruam Jovem é apontado como segurança de chefe do CV e integrante da Equipe do Ódio

Nesta segunda-feira, o rapper Oruam se envolveu em uma confusão com policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Os agentes foram até a casa do cantor após receberem a informação de que um adolescente procurado pela polícia estava no local.

O jovem, conhecido como Menor Piu, é apontado como segurança de Edgar Alves de Andrade, o Doca, um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Rio. Ele também é um dos fundadores da Equipe do Ódio, grupo de “puxadores de roubo”, principalmente de veículos.

Os agentes fizeram um cerco em frente à casa do rapper e abordaram o Menor Piu já na rua. O adolescente chegou a ser colocado em uma viatura da polícia, mas durante a confusão, em que chegaram a jogar pedras contra os agentes, ele conseguiu fugir.

Menor Piu é bastante conhecido pelos policiais. Com 17 anos, ele é apontado como um dos fundadores da Equipe do Ódio. Segundo a Polícia Civil, o grupo de assaltantes é formado por adolescentes ou novatos no tráfico. Por essa razão, eles têm ações arriscadas nas ruas. Os delitos do grupo ocorrem em diferentes regiões da cidade, especialmente nos bairros de Madureira, Quintino, Cascadura, Brás de Pina e Vila da Penha, na Zona Norte, e na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

O adolescente deixou uma unidade do Degase ainda este ano. Após sair, chegou a afirmar nas redes sociais que havia abandonado o crime e que era muito novo para viver preso. Segundo a polícia, ele não deixou o crime e é um dos maiores ladrões de veículos da capital.

Veja também