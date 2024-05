Quem é Mohammad Mokhber, vice-presidente que assumirá o Irã após morte de Ebrahim Raisi

A- A+

A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, confirmada nesta segunda-feira após acidente com um helicóptero do comboio presidencial que sobrevoava uma área na fronteira do país com o Azerbaijão, delega ao até então primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, a missão de conduzir a nação até que seja realizada uma nova eleição. Pela lei iraniana, país que tem como líder supremo o aiatolá Ali Khamenei, uma nova votação deve ser realizada em até seis meses, conforme noticiou o "New York Times".

Aos 69 anos, Mokhber é considerado um político conservador e havia sido nomeado por Raisi como seu vice em 2021. Ele possui doutorado em direito internacional e exercia desde 2007 o comando da Execução da Ordem do Imam Khomeini (EIKO, na sigla em inglês), uma organização sob o controle direto do líder supremo iraniano. Segundo destacado no site oficial do governo, sua atuação foi determinante para a criação da Fundação Barakat e, durante a pandemia, para a produção da primeira vacina iraniana contra a Covid-19.

Filho de um clérigo, Mokhber nasceu em Dezful e comandou um banco iraniano por cerca de dez anos antes de ser indicado à EIKO. Foi sua habilidade com as finanças que o creditou ao posto de número dois do governo de Raisi, uma vez que sua experiência política até então se limitava a um curto período em que foi vice-governador da província de Khuzistão.

Mokhber foi incluído em 2021 em uma lista de sanções da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos por conta de sua atuação na EIKO. Segundo o governo americano, a organização “tem violado sistematicamente os direitos dos dissidentes ao confiscar terras e propriedades de opositores do regime, incluindo opositores políticos, minorias religiosas e iranianos exilados”.



A agência americana associou a Mokhber a tarefa de implementar uma “economia de resistência” em favor do líder supremo iraniano.

"Essas instituições permitem que a elite do Irã sustente um sistema corrupto de propriedade sobre grandes partes da economia do Irã", disse à época o secretário americano Steven Mnuchin.

Como primeiro vice-presidente iraniano, Mokhber integra o Conselho Supremo de Segurança Nacional e assumiu também incumbências relativas às finanças do governo. Tornou-se ainda um importante porta-voz do governo iraniano frente ao conflito armado entre as forças militares de Israel e o Hamas, grupo que é financiado pelo Irã.

No mês passado, após militares israelenses atacarem o consulado do Irã na Síria, Mokhber declarou à agência de notícias estatal:

— Não estamos buscando tensões, mas daremos uma resposta severa se o regime sionista cometer outro erro.

