AMÉRICA DO SUL Quem é mulher de ex-presidente do Peru que pede asilo ao Brasil após condenação Decisão encerra mais de três anos de audiências no Judiciário peruano

A ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia solicitou asilo diplomático ao Brasil nessa terça-feira (15), poucas horas após ser condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso relacionado à prática de caixa 2 envolvendo a empreiteira Odebrecht. Heredia foi condenada ao lado do ex-presidente Ollanta Humala, seu marido, sob a acusação de ter recebido recursos ilegais da construtora brasileira e do governo da Venezuela para financiar as campanhas presidenciais de 2006 e 2011.



A decisão encerra mais de três anos de audiências no Judiciário peruano.

De acordo com o Ministério Público do Peru, a Odebrecht repassou cerca de US$ 3 milhões à campanha de 2011, que levou Humala à presidência. Heredia teve papel central na articulação política e no comando do Partido Nacionalista Peruano, do qual é cofundadora. A atuação ativa da ex-primeira-dama a posicionou como figura de influência além dos bastidores.

O pedido de asilo foi feito com base na Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, tratado reconhecido por Brasil e Peru. Em nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores peruano afirmou que os dois países “estão em comunicação constante sobre esta situação”. O marido, que também foi condenado, foi preso logo após a emissão da sentença, em Lima, e não pediu asilo.

O governo Lula decidiu conceder asilo diplomático à ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia, informou o governo do Peru. A ex-primeira-dama deve chegar a Brasília nesta quarta-feira, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O Itamaraty confirmou a chegada ao Brasil com pouso na capital, mas não informou o horário da chegada.

